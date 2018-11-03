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Топ-5 способов обмануть ноябрь и добавить ощущение лета в свою квартиру

04.11.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Туман и отсутствие солнца вгоняют в уныние. Свет приходится включать даже днем, да и темнеет сейчас очень рано. Мы собрали несколько проверенных способов обмануть серый ноябрь. Кое-что вам точно пригодится.


Фото: design-homes.ru

Способ 1. Разобраться со светом

Если в квартире экономные лампочки, которые не «добивают» до углов комнат, есть смысл их поменять на те, что имитируют яркий дневной свет.

Учтите, если вы не владелец комнат с желтыми стенами, выбирайте теплое свечение, иначе рискуете получить свет, как в операционной.


Фото: eporta.com

 

2. На время поменять шторы

Только на депрессивный сезон. Подойдут желтые, оранжевые, салатовые, травянисто-зеленые цвета. Или модная нынче альтернатива — горчичный цвет. «Желтоватые» шторы и тюль обеспечат летний оттенок свету, который хоть слабо, но все же просачивается в квартиру. Глаза уловят «летние» цвета, организм будет обманут — собственно, это и нужно.


Тут шторы удачно «спрятали» ноябрьский мутный свет. Фото: i.pinimg.com

Фото: design-homes.ru

3. Добавить зеленого

Мы так устроены — если нас окружает зеленое, значит, мы не замерзнем и не умрем от голода. Зеленый не просто успокаивает — он дает базовое ощущение безопасности. Так что смело добавляем зеленое. Даже симпатичные вам искусственные листья и нарисованные березки помогут улучшить самочувствие. А еще зеленые диванные подушки, плед, прикроватный коврик. Прикиньте, что впишется в ваш интерьер — и добавьте.


Фото: design-homes.ru

archidea.com.ua

Причем зеленый может быть везде. В санузле он особенно порадует.


Фото: pinterest.com

4. Добавьте запах лета

Лето для каждого пахнет по-своему: травой, цветами, морем, нагретым песком, деревом. Спасибо химической индустрии — во всех гипермаркетах продаются духи для дома, арома-масла, саше и т.д. Главное — выбрать свой запах, который будет ассоциироваться у вас с летом.


Фото: pinterest.com

5. Покажите себе фрукты

Это прием, который и настроение поднимает и, если использовать фрукты по назначению — иммунитет. Пусть на кухне или в гостиной всегда на самом видном месте стоит большая и красивая ваза с вымытыми фруктами. Яркими, аппетитными, любимыми.


Фото: oboinazakaz.ru
 
 
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