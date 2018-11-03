Учеников второго в Пинске класса МЧС торжественно посвятили в кадеты



Второй в нашем городе класс МЧС профильной направленности открыт на базе средней школы № 14 г. Пинска. Недавно учеников 10 «В» класса торжественно посвятили в кадеты.

Праздничная церемония состоялась на базе Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. В ней приняли участие руководство и личный состав Пинского ГРОЧС, родители и близкие кадетов, а также почетные гости – управляющий делами Пинского горисполкома Игорь Берестень, начальник управления по образованию Пинского горисполкома Евгений Мендель, начальник Пинского центра РОСН МЧС Андрей Козлов, председатель Пинского городского отделения ветеранской организации БОО «Спасатель» Константин Косько, директор средней школы № 14 Геннадий Федорович и настоятель храма Архангела Михаила д. Плещицы протоиерей Василий.

Вступительное напутственное слово десятиклассникам сказал начальник Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Вячеслав Лозюк. Он подчеркнул, что звание кадета не только почетно, но и очень ответственно. Вячеслав Иванович пожелал ребятам быть верными клятве, отлично учиться, быть примером для сверстников и, какую бы они не выбрали профессию в будущем, – стать достойными гражданами страны.

Почетное право поднять флаги Республики Беларусь и МЧС предоставили старосте 10 «В» класса Веронике Сергиевич и старшему мастеру связи ПАСЧ-1 Евгению Цудило. Затем все приглашенные гости вручали кадетам МЧС погоны. Этот день стал запоминающимся для 28 парней и девушек. В их числе Даниил Андриевич, Анастасия Белякова, Юрий Завадский, Ангелина Лой, Ксения Махновец, Артем Пешко, Яна Садовская, Егор Хмарук, Иван Шиловец, Глеб Шпаковский и другие. Одним из самых волнительных моментов церемонии стало принятие торжественной клятвы. Ребята, принимая на себя благородное и почетное звание кадета МЧС, пообещали упорно и настойчиво овладевать знаниями и навыками спасательного дела, активно работать на занятиях, воспитывать волю и характер, заниматься спортом, быть вежливыми, выдержанными, вести себя скромно и с достоинством.

Переходящий памятный знак в виде исторической пожарной каски кадетам вручил командир 11 «В» класса МЧС профильной направленности Андрей Кобринец. С добрыми пожеланиями в адрес своих подопечных выступил куратор класса МЧС, инспектор группы обучения гражданской защиты Пинского ГРОЧС Артем Гузаревич. Духовно напутствовал кадетов и провел чин освящения святой водой протоиерей Василий.

В заключение мероприятия участникам праздника продемонстрировали возможности аварийно-спасательной техники, действия подразделений при различных чрезвычайных ситуациях.

Анна ВЛАДИМИРОВА.

Фото автора.