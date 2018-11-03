В Пинске на месте древнего Лещенского монастыря строится храм Рождества Пресвятой Богородицы

Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан в сослужении собора священнослужителей совершил чин освящения престола нижнего придела строящегося храма Рождества Пресвятой Богородицы в городском парке в Пинске.



Храм – единственный в республике по своей архитектурной композиции. Божественная литургия отличалась знаком особой торжественности и радости. После богослужения состоялся крестный ход и был отслужен молебен. Освящение придела – значимое в жизни церкви священнодейство. Таинство в Пинске свершилось впервые с 2001 года и знаменует собой возрождение духовной жизни в столице Полесья на месте древнего Лещенского монастыря.





О жизни обители известно несколько фактов. Дружина князя Владимира, крестителя Руси, поднимаясь по верховьям Днепра, достигла этих мест. Перед ними предстала величественная картина: огромный курган возвышался над низменностью, над залитыми водой лугами. В первой половине 13 века святыня была центром православия не только в Пинске, но и на землях всего западнорусского края. Долгое время здесь пребывал князь Войшелк.

В стенах монастыря он прятался от убийц своего отца Миндовга и нашел убежище, приняв постриг с именем Роман. Есть сведения, что здесь проживали пинско-туровские владыки, а сам монастырь являлся одним из богатейших землевладельцев Великого княжества Литовского.





В обители располагалась крупнейшая библиотека того времени, велись переводы известных богословских трудов Иоанна Златоуста, Василия Великого и Иоанна Дамаскина. Также считается, что Иван Грозный жертвовал храму издания из своих архивов.

Обитель была оплотом сначала православия, затем униатства на Пинском Полесье. Православие вернулось в его стены в 1839 году. Судьба обители никогда не была простой. В деревянной Свято-Успенской церкви богослужения велись до начала 20 века, пока она не сгорела от удара молнии. Осиротевшее без молитв место на Лещенской горке оставалось незанятым, будто готовясь к тому, что век спустя здесь вновь зазвонят церковные колокола.





Это место особой милостью Божьей было сохранено для того, чтобы здесь воздвигли утраченную святыню. Началось строительство церкви 15 ноября 2011 года, когда в основание нового храма заложили гранитную плиту. Возводили храм за счет добровольных пожертвований. Теперь строительство приостановлено из-за недостатка средств.

Возведение церкви объявлено народной акцией. Еще необходимо произвести отделочные работы в верхнем храме. И любой желающий может оказать посильную помощь в возрождении уникальной святыни. Ведь тот, кто строит храм на земле, возводит его и в своей душе.

Елена МИХАЙЛЮК.

Фото автора.