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В Пинске на месте древнего Лещенского монастыря строится храм Рождества Пресвятой Богородицы

04.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан в сослужении собора священнослужителей совершил чин освящения престола нижнего придела строящегося храма Рождества Пресвятой Богородицы в городском парке в Пинске.

В Пинске на месте древнего Лещенского монастыря строится храм Рождества Пресвятой Богородицы
Храм – единственный в республике по своей архитектурной композиции. Божественная литургия отличалась знаком особой торжественности и радости. После богослужения состоялся крестный ход и был отслужен молебен. Освящение придела – значимое в жизни церкви священнодейство. Таинство в Пинске свершилось впервые с 2001 года и знаменует собой возрождение духовной жизни в столице Полесья на месте древнего Лещенского монастыря.


В Пинске на месте древнего Лещенского монастыря строится храм Рождества Пресвятой Богородицы
О жизни обители известно несколько фактов. Дружина князя Владимира, крестителя Руси, поднимаясь по верховьям Днепра, достигла этих мест. Перед ними предстала величественная картина: огромный курган возвышался над низменностью, над залитыми водой лугами. В первой половине 13 века святыня была центром православия не только в Пинске, но и на землях всего западнорусского края. Долгое время здесь пребывал князь Войшелк.

В стенах монастыря он прятался от убийц своего отца Миндовга и нашел убежище, приняв постриг с именем Роман. Есть сведения, что здесь проживали пинско-туровские владыки, а сам монастырь являлся одним из богатейших землевладельцев Великого княжества Литовского.


В Пинске на месте древнего Лещенского монастыря строится храм Рождества Пресвятой Богородицы
В обители располагалась крупнейшая библиотека того времени, велись переводы известных богословских трудов Иоанна Златоуста, Василия Великого и Иоанна Дамаскина. Также считается, что Иван Грозный жертвовал храму издания из своих архивов.

Обитель была оплотом сначала православия, затем униатства на Пинском Полесье. Православие вернулось в его стены в 1839 году. Судьба обители никогда не была простой. В деревянной Свято-Успенской церкви богослужения велись до начала 20 века, пока она не сгорела от удара молнии. Осиротевшее без молитв место на Лещенской горке оставалось незанятым, будто готовясь к тому, что век спустя здесь вновь зазвонят церковные колокола.


В Пинске на месте древнего Лещенского монастыря строится храм Рождества Пресвятой Богородицы
Это место особой милостью Божьей было сохранено для того, чтобы здесь воздвигли утраченную святыню. Началось строительство церкви 15 ноября 2011 года, когда в основание нового храма заложили гранитную плиту. Возводили храм за счет добровольных пожертвований. Теперь строительство приостановлено из-за недостатка средств.

Возведение церкви объявлено народной акцией. Еще необходимо произвести отделочные работы в верхнем храме. И любой желающий может оказать посильную помощь в возрождении уникальной святыни. Ведь тот, кто строит храм на земле, возводит его и в своей душе.

Елена МИХАЙЛЮК.
Фото автора.

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