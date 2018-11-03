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В Пинске на месте древнего Лещенского монастыря строится храм Рождества Пресвятой Богородицы
04.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан в сослужении собора священнослужителей совершил чин освящения престола нижнего придела строящегося храма Рождества Пресвятой Богородицы в городском парке в Пинске.
В стенах монастыря он прятался от убийц своего отца Миндовга и нашел убежище, приняв постриг с именем Роман. Есть сведения, что здесь проживали пинско-туровские владыки, а сам монастырь являлся одним из богатейших землевладельцев Великого княжества Литовского.
Обитель была оплотом сначала православия, затем униатства на Пинском Полесье. Православие вернулось в его стены в 1839 году. Судьба обители никогда не была простой. В деревянной Свято-Успенской церкви богослужения велись до начала 20 века, пока она не сгорела от удара молнии. Осиротевшее без молитв место на Лещенской горке оставалось незанятым, будто готовясь к тому, что век спустя здесь вновь зазвонят церковные колокола.
Возведение церкви объявлено народной акцией. Еще необходимо произвести отделочные работы в верхнем храме. И любой желающий может оказать посильную помощь в возрождении уникальной святыни. Ведь тот, кто строит храм на земле, возводит его и в своей душе.
Елена МИХАЙЛЮК.
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