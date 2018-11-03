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Учительство для Снежаны Володько из Ставка – дело семейное

04.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Учительство для Снежаны Володько из Ставка – дело семейное
Она молода и красива. Гордится своей семьей, любит то, чем занимается, ценит ответственность и профессионализм. Она уверена в том, что любая сложность – это возможность. Любая проблемная ситуация заставляет двигаться дальше и учиться чему-то новому.

Снежана Викторовна Володько уже третий год работает учителем биологии и химии в Ставокской средней школе. Молодая учительница родилась и выросла в деревне Лосичи в простой крестьянской семье. Окончив Плещицкую среднюю школу, девушка поступила в Брестский педуниверситет имени А.С. Пушкина на биологический факультет. В 2016 году Снежана Володько покинула стены альма-матер дипломированным учителем химии и биологии. Молодого перспективного специалиста распределили на работу в Ставок.

Конечно, работать в современной школе непросто. Приходится в библиотеке посидеть и в интернете что-то поискать, чтобы урок получился интересным. Еще нужно занятие построить так, чтобы дети, образно говоря, сидели и слушали учителя с открытыми ртами. И нужно сказать, что у молодой учительницы это получается.

В кабинете химии и биологии можно увидеть различную методическую и научно-практическую литературу, а также наглядный материал по предметам. Одним из главных моментов обучения Снежана Викторовна считает индивидуальный подход к каждому ученику.

– Прежде всего, я думаю о том, как сделать так, чтобы на уроке дети чувствовали себя комфортно. Ведь от того, какая обстановка в классе, зависит и успех проведенного мною урока, – делится молодая учительница. – Сейчас я даю уроки ученикам 8 – 10 классов, будущим выпускникам. Возможно, многим из них мой предмет очень пригодится в профессии, которую они выберут.

Учительство для героини этого материала – дело семейное. Старшие сестры Снежаны Викторовны также работают педагогами: Алла – педагогом-психологом в Плещицкой СШ, а Алена ведет уроки географии в Лопатинской СШ. Как считает молодая учительница, многому она у них научилась.

За добросовестный труд, инициативу и активную деятельность в системе образования Снежана Викторовна Володько удостоена Благодарственного письма от районного исполнительного комитета.

Яна МИХАЙЛОВСКАЯ.

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