"Мех дня" возвращается. Расскажите о своем питомце в трогательном проекте о животных

Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Что должно быть в письме?

1. Кличка животного и история о том, как оно появилось в вашей жизни. Расскажите, что у него за характер, какие его привычки до сих пор приводят вас в восторг (или ужас) и почему именно он — лучший друг на свете.

2. Качественные фотографии вашего друга.

До наступления тепла (то есть, до марта) мы будем публиковать ваши истории на LADY и в наших соцсетях.

Зачем нам (и вам) это:

Чтобы формировать культуру отношения к животным в нашей стране (а если по-человечески, чтобы мы учились тому, что питомец в доме — это радость и ответственность). Этому помогут как ваши истории, так и полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».

Ну и, конечно, чтобы благодаря вам животные находили любящих хозяев и теплые дома. Десятки наших читателей стали хозяевами, прочитав истории в «Мехе дня». Возможно, вы готовы к ним присоединиться?

Тогда информация для вас:

Чарли





История этой красивой, веселой и доброй собаки началась у 15-этажного бизнес-центра, где большинству было все равно, что на наших глазах умирает сбитая машиной собака.

Только на третьи сутки мальчику, который к этому моменту уже мало что понимал от боли и заработал бронхит под дождем, удалось оказать помощь.

У Чарли была сломана седалищная кость, которая к тому же защемила нервное окончание. Ветеринар сказал, что он герой, который выдержал невероятную боль.





Сейчас и операция, и восстановление после нее позади: Чарли здоровый, умный, очень игривый и молодой (около года) пес, который обожает людей и жизнь. Это собака для долгих совместных прогулок по парку, для «обнимашек», для обучения командам (он все схватывает на лету) и для компании вашему питомцу — и с собаками, и c котами он ладит просто замечательно. Пока пес находится на временной передержке.

Кого мы ищем:

ответственного человека, который не допустит, чтобы собака снова оказалась на улице и ее жизни угрожала опасность; того, кто понимает необходимость прививок, кастрации и не одобряет так называемый «самовыгул»;

человека, у которого есть опыт жизни с животными (то есть, погрызенный ботинок не станет причиной для отказа от собаки) и готовность уделять время воспитанию нового друга.





Кого мы не ищем:

человека, который принимает решение на эмоциях, не взвесив все «за» и «против» и не согласовав свою идею с родными/арендаторами жилья;

семью с маленькими детьми, и на это есть свои причины: пес очень добрый, но готов защищаться, если причинить ему боль или напугать; в первые месяцы после перенесенной операции с ним надо обходиться аккуратно, что трудно объяснить маленькому ребенку.

того, кому нужна собака на цепь или «для бабушки в деревню, жить во дворе» — пес для этого не походит.

Если вы готовы к знакомству с Чарли, будем рады вашему звонку:

Телефон: +375 44 598−86−68 — Полина.

Беляночка





Беляночке около двух лет, красавица стерилизована, воспитана, здорова, и ищет свою семью.

Летом домашнюю кошку по непонятной причине просто выбросили на улицу. Доверчивая беленькая кошечка подходила ко всем проходящим людям, как будто просила помочь… Через несколько дней на нее напала собака, и перепуганное животное взобралось на дерево, откуда просто упала через некоторое время — с разбитой мордочкой ее подобрала волонтер Виктория.





Осмотр у ветеринара показал, что в результате удара об землю у кошечки случилось сотрясение мозга и выбиты почти все передние зубки. При стерилизации животного выяснилось, что ей уже делали схожую операцию, но крайне неудачно — почечная связка срослась с брюшиной, и это причиняло Беляночке боль, когда ей дотрагивались до больного места. Прошло несколько месяцев, все зажило, но киса по-прежнему боится, когда дотрагиваются до животика. Красотка разрешает себя гладить только по голове.





Сегодня это спокойная и ласковая кошечка, обладательница классического кошачьего характера: независимая, знающая себе цену, но в то же время любящая нежность и внимание.

Телефон: +375 29 639−94−14 — Ирина.

Бантик





Бантик был классическим уличным пацаненком, который родился и вырос на улице в м-не Серебрянка. Мама-кошка привела четыре комочка во двор, где добрые люди подкармливали малышей — с другой стороны были болезни, машины и собаки. Время шло, из всех котят выжил и вырос один храбрый подросток с замечательными выдающимися усиками, которому повезло встретиться с волонтером Ириной.





Сегодня малышу около 8 месяцев, он носит гордое имя Бант — здоров, привит, кастрирован. Котенок невероятно любит общение с человеком — вместе хочет делать все — встречает с работы, заботливо подбирает упавшую перчатку и уносит в свой кошачий домик, присутствует при умывании, работе за компьютером… Очень громко оповещает о том, что он скучал, настойчиво взбирается к вам на плечо, чтобы лизнуть в нос! Звоните и приходите знакомиться.





Телефон: +375 25 986−33−85 куратор Ирина.

Киншаса

Киншаса — кошка-ночь с глазами звезды! Обожает внимание и буквально тает, когда ее гладишь.





Киншаса завтракает вместе с вами. Приходит следом за человеком на кухню, садится рядом и наблюдает за процессом варки кофе. Терпеливо ждет, когда достанут сыр. Знает, что кусочек обязательно положат и ей. Она ест сыр, аккуратно откусывая, как леди. Жмурится от удовольствия. Порою кажется, что она хочет попросить налить и ей чашечку кофе. Киншаса — настоящий компаньон.

Зимой на бетонном крыльце магазина, на положенной кем-то картонке, сидел кот. Сидел так, как сидят собаки, которых оставляют у магазинов, отправляясь за покупками. Сидел и, не отрываясь, смотрел на дверь. Мимо шли люди и старались на него не смотреть.





Это оказалась Киншаса. У нее была грыжа. Кошку выбросили у магазина из машины. Вокруг офисы, станции техобслуживания. За магазином — складские помещения, территория охраняется собаками внушительных размеров. Кошка выжила. Ей посчастливилось встретиться с волонтером Людмилой. Если хотите стать ее хозяином, обязательно звоните.

Телефон: +375 29 158−72−02 Людмила

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Все котики, о которых рассказано выше, спасены нашими волонтерами и вакцинированы.

25 июня 2018 г в силу вступили новые ветеринарно-санитарные правила профилактики , диагностики и ликвидации бешенства, которые обязывают к оформлению на животное ветеринарного паспорта. Питомца нужно не реже раза в год прививать антирабической вакциной и выводить из квартиры только при наличии такой вакцинации.

Это мировая практика: в цивилизованных странах мира владельцы в обязательном порядке прививают своих котов, собак и хорьков. «ЗООшанс» обращается ко всем владельцам домашних животных с просьбой прививать от бешенства своих питомцев. Кроме того, важно помнить о вакцинации от инфекций. Вакцины для собак помогают избежать энтерита, парагриппа, аденовируса, лептоспироза, чумы плотоядных, а также короновируса (в некоторых видах вакцин). Для кошек — панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, кальцивироза, хламидиоза, герпесвирусной инфекции (в некоторых видах вакцин). Помните, что даже если ваше животное не бывает на улице, вы можете принести возбудители болезни на обуви и одежде.

Мы будем благодарны за помощь «ЗООшансу» в вакцинировании наших подопечных. Некоторые волонтеры, на попечении которых более 5 животных, не имеют возможности привить их за свой счет.

Справка: благотворительное объединение «ЗООшанс» помогает бездомным животным 8 лет. За это время новый дом нашли для 4773 собак и кошек. Это добровольное объединение волонтеров — 157 помощников, не получающих зарплату, которые помогают беспомощным, оказавшимся без крова животным — лечат и пристраивают их в добрые руки. Корма, лекарства, ветеринарные услуги оплачиваются за счет волонтеров и неравнодушных людей, которые отзываются на призывы в социальных сетях и выставках.