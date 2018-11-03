|
В 45 выглядит лучше, чем в 21. Супермодель Ева Герцигова повторила знаменитый снимок в нижнем белье
Все эти супермодели — ведьмы, не иначе. Как по-другому объяснить, что их фигуры спустя десятилетия становятся только лучше? Это подтверждает новая фотосессия Евы Герциговой, о которой сообщил журнал
Ева Герцигова родилась в Чехии 45 лет назад. Попав на кастинг парижского модельного агентства, Ева вскоре вошла в топ звездных моделей 90-х, среди которых — Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон. Ева работала с Guess и L’Oreal, но настоящую популярность получила, когда стала лицом бельевого бренда Wonderbra. Блондинка с точеной фигурой и широкой улыбкой сразу стала секс-символом.
Спустя 24 года, после рождения троих сыновей, Ева снялась в рекламе бренда Yamamay — и эта фотосессия стала отсылкой к той самой, звездной, съемке 94-го года.
Восхищает не только форма, в которой находится модель, но и тенденция, когда 45-летние снимаются в рекламе белья и выглядят сексуальнее и интереснее 20-летних.
Съемка 1994-го года
Съемка 2018-го года:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этих супермоделей ничего не берет. Даже время.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)