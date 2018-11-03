В 45 выглядит лучше, чем в 21. Супермодель Ева Герцигова повторила знаменитый снимок в нижнем белье

Все эти супермодели — ведьмы, не иначе. Как по-другому объяснить, что их фигуры спустя десятилетия становятся только лучше? Это подтверждает новая фотосессия Евы Герциговой, о которой сообщил журнал Harper’s Bazaar .

Ева Герцигова родилась в Чехии 45 лет назад. Попав на кастинг парижского модельного агентства, Ева вскоре вошла в топ звездных моделей 90-х, среди которых — Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон. Ева работала с Guess и L’Oreal, но настоящую популярность получила, когда стала лицом бельевого бренда Wonderbra. Блондинка с точеной фигурой и широкой улыбкой сразу стала секс-символом.

Спустя 24 года, после рождения троих сыновей, Ева снялась в рекламе бренда Yamamay — и эта фотосессия стала отсылкой к той самой, звездной, съемке 94-го года.

Восхищает не только форма, в которой находится модель, но и тенденция, когда 45-летние снимаются в рекламе белья и выглядят сексуальнее и интереснее 20-летних.

Съемка 1994-го года



Все фото серии: wonderbra.co.uk









Съемка 2018-го года:



Все фото серии: yamamay.com







