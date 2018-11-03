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"Не ищите проблемы, если вам хорошо". Михаил Лабковский о нежелании выходить замуж и рожать детей

04.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Популярный психолог Михаил Лабковский недавно приезжал в Минск, чтобы поговорить с белорусами о карьере, любви и семье. Темы, которые актуальны для наших женщин, он продолжает поднимать и в своем инстаграме:

— Отвечаю на вопрос подписчицы: «Почему нежелание заводить детей расценивается обществом как что-то плохое?» Я бы расширил вопрос. Иногда людей осуждают за нежелание жениться/выходить замуж, делать карьеру, эмигрировать или, наоборот, оставаться в своей стране, ну и много за что еще. ⠀

Давайте так. Есть люди ограниченные. Есть люди, которым очень удобно жить в мире, где все разложено по полочкам. Где все без исключения оканчивают школу и поступают в вуз, потом женятся, потом становятся родителями… Для таких людей какие-то непривычные для них нормы поведения кажутся чем-то негативным, потому что это их пугает.

Из-за рамок, в которых они живут, женщина, которая не хочет иметь детей, кажется им чем-то вроде фиолетового банана, синего мандарина или квадратного утюга. Ну или мужчина, который, скажем, решает, что вместо гендиректора он хочет работать садовником, вызывает у таких людей ощущение инопланетного присутствия. И эти люди выражают свой страх через осуждение.

Что я предлагаю делать? Я, как обычно, предлагаю вам не становиться их личными психоаналитиками и не пытаться залезть им в головы. Пусть сами разбираются со своими тараканами.

Но вы всегда можете сказать совершенно спокойно, не успев разозлиться или обидеться, что вы просто не хотите с ними на эту тему говорить. Помните мои 6 правил? Тут они тоже работают:

  1. Делать только то, что хочется.
  2. Не делать того, чего делать не хочется.
  3. Сразу говорить о том, что не нравится.
  4. Не отвечать, когда не спрашивают.
  5. Отвечать только на вопрос.
  6. Выясняя отношения, говорить только о себе.

Вы также спрашиваете: «А нужно ли что-то делать со своим нежеланием иметь детей (выходить замуж)?» Женщина-психолог в одном из комментариев ответила: «Ко мне приходят на терапию, чтобы получить разрешение не рожать». ⠀

Давайте оставим тему семьи и детей и поговорим о вопросе в целом. Надо решать только те проблемы, которые лично вам мешают. Действительно, бывает, что корни нежелания иметь детей — в глубоко несчастливом детстве. А невозможность, да и нежелание, создать семью — в том, что перед вашими глазами родители постоянно ссорились. Бывает, что вы не можете построить карьеру, потому что у вас очень серьезные проблемы с самооценкой. Или вы не способны найти друзей, потому что у вас сложности с коммуникациями и доверием. ⠀

Но если вы ощущаете себя совершенно счастливыми, хотя подруга/муж/коллеги говорят, что у вас проблемы, то вам психолог не нужен! Если вам нравится жить без жены/мужа/детей/автомобиля/московской прописки/кота или еще чего-нибудь, — пожалуйста. ⠀
Не надо искать в себе проблемы, если вам уже хорошо. Это бессмысленно. Ну и помните, что лучшее — враг хорошего.

Когда стоит обращаться к психологу? Когда, например, тот же детский вопрос вас нервирует. Когда вы страдаете. Когда вы чувствуете пустоту, тревогу, злость. И эти эмоции не дают вам свободно дышать. ⠀

А понятие жизненной нормы вообще растяжимое. Все, что не карается Уголовным кодексом и делает вас совершенно гармоничными и радостными, — это вполне себе психологическая норма. ⠀

 
Теги: Минск
 
 
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