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«Авангард» встретился с молодыми специалистами из КСУП «Губичи»

04.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Стало доброй традицией на страницах районки рассказывать о молодых специалистах, которые из года в год пополняют дружную трудовую семью Будакошелевщины. Вот и в этот раз «Авангард» отправился в одно из передовых сельхозпредприятий района – КСУП «Губичи», чтобы встретиться с молодым пополнением.

КСУП «Губичи» – одно из немногих хозяйств района, куда практически ежегодно приходят молодые работники и, что не менее важно, остаются. Вот и в нынешнем году сразу 10 человек после окончания учебных заведений прибыли на работу и уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны.
Максим ЗЮЗЕНКОВ, учась в Гомельском государственном профессиональном лицее строителей, получил востребованную специальность сварщика-каменщика. Несмотря на предложение остаться работать в Гомеле, решил вернуться на свою малую родину – в Губичи.

«Авангард» встретился с молодыми специалистами из КСУП «Губичи»
Максим Зюзенков, Андрей Грибов, Владислав Шестопалов

– Мне по душе работать в знакомом коллективе, да и к шуму большого города я так и не привык. Поэтому, когда узнал, что местное хозяйство нуждается в сварщиках, приехал домой. Я даже на работу вышел чуть раньше положенного срока, так как в самом разгаре была уборочная кампания и технику приходилось ремонтировать прямо в поле. Кстати, этот опыт мне очень помог. Я прошел настоящий курс молодого бойца, как говорится, в полевых условиях, и теперь мне никакие трудности не страшны. Буду стараться трудиться добросовестно, чтобы не подвести старших товарищей, да и родителям за меня не должно быть стыдно, – рассказал молодой человек.
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования Андрей ГРИБОВ:
– Я с детства интересовался техникой. Как большинство мальчишек, пытался разобраться в механизмах и починить неисправности. С будущей профессией определился еще в школе и поступил в Жлобинский государственный профессионально-технический колледж. Мне очень нравится моя работа, здесь я чувствую себя в своей стихии. Коллектив у нас дружный и сплоченный, каждый готов прийти на помощь. Горжусь и тем, что впервые принял участие в уборочной страде, работая на комбайне, внес свой маленький вклад в общий каравай. Не знаю, как в дальнейшем сложится моя жизнь, так как на днях меня призывают на службу в армию, но в одном я точно могу быть уверен: практический опыт и знания, полученные здесь, мне точно пригодятся.
Владислав ШЕСТОПАЛОВ работает в сельхозпредприятии инженером по охране труда второй год:
– Уверен, чем бы человек не занимался, свою работу надо выполнять честно и добросовестно. Поэтому, придя молодым специалистом в хозяйство, первым делом постарался вникнуть во все нюансы работы, ведь я отвечаю за технику безопасности и охрану труда на предприятии, а значит, за жизнь и здоровье людей. Освоиться на первом рабочем месте и понять специфику деятельности мне помогал сам директор Михаил Алексеевич. На протяжении месяца он обучал меня всем тонкостям, и за это я ему очень благодарен. Считаю, что не менее важно в работе с людьми наладить обратную связь, чтобы донести нужную информацию. Все это приходит с опытом, ведь теория и практика – разные вещи. Чтобы быть хорошим специалистом, нужно постоянно совершенствовать свои знания, поэтому я поступил в Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого на инженера по проектированию и производству сельскохозяйственных машин. После его окончания планирую продолжить работать в родном хозяйстве.
Позицию молодых людей «где родился, там и пригодился» поддерживают и девушки, которые, отучившись на поваров, пришли на работу в столовую сельхозпредприятия и теперь кормят вкусными и сытными обедами своих земляков.
Ирина ЛУТЕНКОВА и Вероника ГРИШКЕВИЧ:

«Авангард» встретился с молодыми специалистами из КСУП «Губичи»
Ирина Лутенкова и Вероника Гришкевич (слева направо)

– Мы убеждены, что умение готовить – одно из главных качеств хорошей хозяйки. Поэтому после окончания Губичской базовой школы поступили в Гомельский государственный профессиональный лицей речного флота и выучились на поваров. Во время учебы мы не единожды проходили практику в столовой хозяйства, где нас обучали премудростям поварского дела. Ведь, согласитесь, дома накормить семью из нескольких человек – это одно, а когда приходится готовить для большого количества людей, без соблюдения пропорций и точного расчета никак не обойтись. Когда мы узнали, что можно остаться работать в Губичах, с радостью приняли это предложение, ведь сытый работник – это хороший работник.
Согласитесь, когда молодые специалисты приезжают на свое первое рабочее место в родную деревню и остаются там после отработки – это показатель того, что в хозяйстве создали все условия: у молодежи есть достойная заработная плата, возможность получения жилья и перспективы профессионального роста. Как видите, в КСУП «Губичи» умеют растить новые кадры из местных жителей. Здорово, когда бывшие выпускники продолжают, как когда-то и их родители, работать на земле.
Ольга ЧЕРНЯКОВА.
Фото автора.

 
Теги: Гомель
 
 
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