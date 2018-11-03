«Авангард» встретился с молодыми специалистами из КСУП «Губичи»

Стало доброй традицией на страницах районки рассказывать о молодых специалистах, которые из года в год пополняют дружную трудовую семью Будакошелевщины. Вот и в этот раз «Авангард» отправился в одно из передовых сельхозпредприятий района – КСУП «Губичи», чтобы встретиться с молодым пополнением.

КСУП «Губичи» – одно из немногих хозяйств района, куда практически ежегодно приходят молодые работники и, что не менее важно, остаются. Вот и в нынешнем году сразу 10 человек после окончания учебных заведений прибыли на работу и уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны.

Максим ЗЮЗЕНКОВ, учась в Гомельском государственном профессиональном лицее строителей, получил востребованную специальность сварщика-каменщика. Несмотря на предложение остаться работать в Гомеле, решил вернуться на свою малую родину – в Губичи.





– Мне по душе работать в знакомом коллективе, да и к шуму большого города я так и не привык. Поэтому, когда узнал, что местное хозяйство нуждается в сварщиках, приехал домой. Я даже на работу вышел чуть раньше положенного срока, так как в самом разгаре была уборочная кампания и технику приходилось ремонтировать прямо в поле. Кстати, этот опыт мне очень помог. Я прошел настоящий курс молодого бойца, как говорится, в полевых условиях, и теперь мне никакие трудности не страшны. Буду стараться трудиться добросовестно, чтобы не подвести старших товарищей, да и родителям за меня не должно быть стыдно, – рассказал молодой человек.

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования Андрей ГРИБОВ:

– Я с детства интересовался техникой. Как большинство мальчишек, пытался разобраться в механизмах и починить неисправности. С будущей профессией определился еще в школе и поступил в Жлобинский государственный профессионально-технический колледж. Мне очень нравится моя работа, здесь я чувствую себя в своей стихии. Коллектив у нас дружный и сплоченный, каждый готов прийти на помощь. Горжусь и тем, что впервые принял участие в уборочной страде, работая на комбайне, внес свой маленький вклад в общий каравай. Не знаю, как в дальнейшем сложится моя жизнь, так как на днях меня призывают на службу в армию, но в одном я точно могу быть уверен: практический опыт и знания, полученные здесь, мне точно пригодятся.

Владислав ШЕСТОПАЛОВ работает в сельхозпредприятии инженером по охране труда второй год:

– Уверен, чем бы человек не занимался, свою работу надо выполнять честно и добросовестно. Поэтому, придя молодым специалистом в хозяйство, первым делом постарался вникнуть во все нюансы работы, ведь я отвечаю за технику безопасности и охрану труда на предприятии, а значит, за жизнь и здоровье людей. Освоиться на первом рабочем месте и понять специфику деятельности мне помогал сам директор Михаил Алексеевич. На протяжении месяца он обучал меня всем тонкостям, и за это я ему очень благодарен. Считаю, что не менее важно в работе с людьми наладить обратную связь, чтобы донести нужную информацию. Все это приходит с опытом, ведь теория и практика – разные вещи. Чтобы быть хорошим специалистом, нужно постоянно совершенствовать свои знания, поэтому я поступил в Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого на инженера по проектированию и производству сельскохозяйственных машин. После его окончания планирую продолжить работать в родном хозяйстве.

Позицию молодых людей «где родился, там и пригодился» поддерживают и девушки, которые, отучившись на поваров, пришли на работу в столовую сельхозпредприятия и теперь кормят вкусными и сытными обедами своих земляков.

Ирина ЛУТЕНКОВА и Вероника ГРИШКЕВИЧ:





– Мы убеждены, что умение готовить – одно из главных качеств хорошей хозяйки. Поэтому после окончания Губичской базовой школы поступили в Гомельский государственный профессиональный лицей речного флота и выучились на поваров. Во время учебы мы не единожды проходили практику в столовой хозяйства, где нас обучали премудростям поварского дела. Ведь, согласитесь, дома накормить семью из нескольких человек – это одно, а когда приходится готовить для большого количества людей, без соблюдения пропорций и точного расчета никак не обойтись. Когда мы узнали, что можно остаться работать в Губичах, с радостью приняли это предложение, ведь сытый работник – это хороший работник.

Согласитесь, когда молодые специалисты приезжают на свое первое рабочее место в родную деревню и остаются там после отработки – это показатель того, что в хозяйстве создали все условия: у молодежи есть достойная заработная плата, возможность получения жилья и перспективы профессионального роста. Как видите, в КСУП «Губичи» умеют растить новые кадры из местных жителей. Здорово, когда бывшие выпускники продолжают, как когда-то и их родители, работать на земле.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.