Светлана Стельмахова: хранительница Ракитинки

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В маленьких деревеньках жизнь подчинена своему особенному ритму. Здесь всегда тихо и спокойно. В Ракитинке Ходосовского сельсовета осталось совсем немного жителей, но здесь очень добрая и светлая атмосфера. В сельисполкоме хорошо знают старосту деревни Светлану Стельмахову, которую можно назвать настоящей хранительницей Ракитинки.

Светлана Максимовна родилась в сельской семье и росла в непростое и голодное послевоенное время.

— Моя мама часто рассказывала о тяжёлых военных годах, — вспоминает женщина. — В те времена здесь было много дворов и жителей. В годы войны деревня была оккупирована, а когда советские войска начали наступление, в Ракитинке сожгли почти все дома и 32 жителя.

Но несмотря на эти испытания деревня была возрождена. После окончания школы Светлана Максимовна устроилась на ферму дояркой. Она рано вышла замуж. Муж Николай местный, работал трактористом.





Молодой жене пришлось нелегко. Каждый день она ложилась поздно, а вставала до зари. Ей надо было успеть вручную подоить большое стадо коров, почистить, накормить и напоить их. В свободную минутку бежала домой, где нужно было присматривать и за домашним хозяйством.

Тяжёлая работа дала о себе знать через годы. Пошатнулось здоровье. Светлана Максимовна много дней провела в больнице — подвело сердце.

Врачи запретили ей работать, выполнять любой физический труд. Но и это не могло остановить энергичную женщину.

Она великолепная хозяйка. Это сразу видно, как только оказываешься у её сине-жёлтого дома со светлой верандой. Палисадник утопает в разноцветных клумбах, в огороде и в саду — идеальный порядок. А ещё она присматривает за домом своих родственников, где сейчас никто уже не живёт.

— Светлана Максимовна давно избрана старостой Ракитинки, — рассказывает главный специалист Ходосовского сельисполкома Елена Потапенко. — Это очень ответственный, энергичный, внимательный человек. Она неравнодушна к жизни своей деревни. Её волнует благополучие и быт сельчан. Она не стесняется заявить о проблеме, поднять волнующие вопросы, организовать жителей на субботник. Мы с ней всегда на связи. Стараемся разрешать любые проблемы жителей.

Кстати говоря, дом Светланы Стельмаховой является домом социальных услуг. Сюда приезжают медработники и представители социальной службы района.

— Нас не забывают, — говорит староста. — Летом у нас были артисты. Прошёл день деревни. Приезжают к нам работники библиотеки, привозят интересные журналы, рекомендуют книги. Всегда есть всё необходимое в автолавке.

Светлану Максимовну очень уважают сельчане. Она для них лидер и организатор любых дел, главный советчик, психолог, друг и добрая соседка. Она по жизни борец, не боится трудностей, открытый, творческий и позитивный человек.