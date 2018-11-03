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Светлана Стельмахова: хранительница Ракитинки

04.11.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Нелли Денисенкова

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В маленьких деревеньках жизнь подчинена своему особенному ритму. Здесь всегда тихо и спокойно. В Ракитинке Ходосовского сельсовета осталось совсем немного жителей, но здесь очень добрая и светлая атмосфера. В сельисполкоме хорошо знают старосту деревни Светлану Стельмахову, которую можно назвать настоящей хранительницей Ракитинки.

Светлана Максимовна родилась в сельской семье и росла в непростое и голодное послевоенное время.

— Моя мама часто рассказывала о тяжёлых военных годах, — вспоминает женщина. — В те времена здесь было много дворов и жителей. В годы войны деревня была оккупирована, а когда советские войска начали наступление, в Ракитинке сожгли почти все дома и 32 жителя.
Но несмотря на эти испытания деревня была возрождена. После окончания школы Светлана Максимовна устроилась на ферму дояркой. Она рано вышла замуж. Муж Николай местный, работал трактористом.

Светлана Стельмахова: хранительница Ракитинки

Молодой жене пришлось нелегко. Каждый день она ложилась поздно, а вставала до зари. Ей надо было успеть вручную подоить большое стадо коров, почистить, накормить и напоить их. В свободную минутку бежала домой, где нужно было присматривать и за домашним хозяйством.

Тяжёлая работа дала о себе знать через годы. Пошатнулось здоровье. Светлана Максимовна много дней провела в больнице — подвело сердце.

Врачи запретили ей работать, выполнять любой физический труд. Но и это не могло остановить энергичную женщину.

Она великолепная хозяйка. Это сразу видно, как только оказываешься у её сине-жёлтого дома со светлой верандой. Палисадник утопает в разноцветных клумбах, в огороде и в саду — идеальный порядок. А ещё она присматривает за домом своих родственников, где сейчас никто уже не живёт.

— Светлана Максимовна давно избрана старостой Ракитинки, — рассказывает главный специалист Ходосовского сельисполкома Елена Потапенко. — Это очень ответственный, энергичный, внимательный человек. Она неравнодушна к жизни своей деревни. Её волнует благополучие и быт сельчан. Она не стесняется заявить о проблеме, поднять волнующие вопросы, организовать жителей на субботник. Мы с ней всегда на связи. Стараемся разрешать любые проблемы жителей.

Кстати говоря, дом Светланы Стельмаховой является домом социальных услуг. Сюда приезжают медработники и представители социальной службы района.

— Нас не забывают, — говорит староста. — Летом у нас были артисты. Прошёл день деревни. Приезжают к нам работники библиотеки, привозят интересные журналы, рекомендуют книги. Всегда есть всё необходимое в автолавке.

Светлану Максимовну очень уважают сельчане. Она для них лидер и организатор любых дел, главный советчик, психолог, друг и добрая соседка. Она по жизни борец, не боится трудностей, открытый, творческий и позитивный человек.

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В маленьких деревеньках жизнь подчинена своему особенному ритму. Здесь всегда тихо и спокойно. В Ракитинке Ходосовского сельсовета осталось совсем немного...
 
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