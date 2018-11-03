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Участки под индивидуальное строительство в центре Бреста приобретены по цене «исторического максимума»

04.11.2018 09:23 — Разное | Партизан  
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Как сообщает «Вечерний Брест», еще на стадии подготовки торги были интригующими.

Во-первых, это была редкая возможность приобрести желанный надел для строительства коттеджа в центре города. Во-вторых, уже начальная цена на оба участка установилась на высокой отметке, что обусловлено кадастровой стоимостью земли в этом районе - на ул. Героев Обороны.

Один вид претендентов говорил о серьезности их намерений. Таблички участников аукциона получили 7 человек: мужчины активного возраста, респектабельные и с виду невозмутимо-сдержанные.

Аукционист огласила начальную цену первого лота - без малого 42 тыс. рублей за 10 соток земли. В борьбу за него вступили три участника. С каждым новым шагом аукциона (10 % от предыдущей цены) сумма обновлялась: 55 тыс. руб., 61 тыс. руб., 98 тыс. руб. В итоге участок ушел счастливому (?) обладателю за 159 тыс. рублей (почти 80 тыс. долларов). Таким образом, начальная цена лота превышена почти в четыре раза. Стоит ли ставить в этом контексте знак вопроса, зависит от того, насколько «разорительной» для кошелька оказалась мечта заполучить участок именно в этом месте.

Второй лот - надел побольше. Участок в 14 соток был оценен в 69 тыс. рублей. Торговался он также недолго. Удар молотка аукциониста зафиксировал рекордную для Бреста цену в 180 тыс. рублей (или 90 тыс. долларов). Помимо стоимости самого участка победителям торгов придется компенсировать затраты на организацию аукциона и подготовку земельно-кадастровой документации (но что там какие-то 2 тыс. долларов при таких-то амбициях!). В случае, если бы победитель аукциона решил впоследствии отказаться от покупки, ему пришлось бы еще уплатить штраф (около 2,5 тыс. руб.).


По информации ведущего юрисконсульта Брестского городского центра по управлению недвижимостью Марины Карпук, в 2017 году «с молотка» ушло 17 участков под индивидуальное строительство. Цена продажи колебалась от 28,8 тыс. рублей в Козловичах до 79,6 тыс. рублей в элитной Плоске. А с начала текущего года продано всего 9 наделов (с учетом последнего аукциона). Одной из причин высокой цены на землю является ограниченное предложение. Оправдались предположения о том, что в соответствии с новым генпланом города, Брест не будет расти вширь. Городские власти уже объявили, что земли под индивидуалку в городе нет - и не будет. Участки выделяются только «точечно»: где-то образовалось свободное пятно или же участок изъят у предыдущего владельца, медлящего со строительством дома в нарушение норм законодательства.

Похоже, люди, скажем так, небедные готовы впрыгнуть в последний вагон, чтобы осуществить свое желание иметь коттедж не где-нибудь в крестностях, а в самом городе. До этого самым дорогим участком были 10 соток на ул. Воинов-Интернационалистов в Южном, проданные на торгах в 2015 г. за 1 млрд рублей в тогдашних деньгах (или 68 тыс. долларов).

Впрочем, для Минска, например, такие цены смешны.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Как сообщает «Вечерний Брест», еще на стадии подготовки торги были интригующими.
 
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