Приветственный плакат для телеведущего Соловьева лишил свободы петербургского активиста на десять суток

Иванкина привлекли к административной ответственности 3 ноября за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП РФ).





Семерых активистов задержали у ДК им. Ленсовета накануне. Молодые люди стояли с плакатами к приезду телеведущего Владимира Соловьёва, который должен был выступить в учреждении с лекцией. На одном из баннеров журналиста сравнили с главным редактором антисемитской газеты нацистской Германии и идеологом расизма Юлиусом Штрейхером.





Оппозицинеров доставили в отдел полиции, шестерых из них через некоторое время отпустили. Домой не разрешили вернуться только Павлу Иванкину, который якобы оказал сопротивление при задержании.