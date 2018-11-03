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Приветственный плакат для телеведущего Соловьева лишил свободы петербургского активиста на десять суток

04.11.2018 08:20 — Разное | Партизан  
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На десять суток арестовал Петроградский районный суд Павла Иванкина, встречавшего телеведущего Владимира Соловьева с «приветственным» плакатом в Санкт-Петербурге. Об этом «Фонтанке» рассказали в «Группе помощи задержанным».

Иванкина привлекли к административной ответственности 3 ноября за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП РФ). 

Семерых активистов задержали у ДК им. Ленсовета накануне. Молодые люди стояли с плакатами к приезду телеведущего Владимира Соловьёва, который должен был выступить в учреждении с лекцией. На одном из баннеров журналиста сравнили с главным редактором антисемитской газеты нацистской Германии и идеологом расизма Юлиусом Штрейхером.

Оппозицинеров доставили в отдел полиции, шестерых из них через некоторое время отпустили. Домой не разрешили вернуться только Павлу Иванкину, который якобы оказал сопротивление при задержании. 
 
 
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На десять суток арестовал Петроградский районный суд Павла Иванкина, встречавшего телеведущего Владимира Соловьева с «приветственным» плакатом в...
 
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