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Мораторий на проверки он-лайн чеков не поддержан: ИПэшников будут проверять

04.11.2018 08:15 — Разное | Партизан  
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Минэкономики сообщило объединению ИП «Перспектива», что просьба о моратории на проверки документов, подтверждающих приобретение товара в России, не поддержана. В частности, такое решение принято потому, что министерство не может вводить такие моратории. Это прерогатива президента. Но не исключено, что просьба предпринимателей будет передана главе государства.

Напомним, что проблема с онлайн-чеками у индивидуальных предпринимателей возникла еще летом. Россия ввела эту новую форму документов, но не все поставщики начали ее использовать. В итоге белорусские ипэшники при закупке мелких партий товара не получают полный пакет документов. В Беларуси они рискуют попасть по этой причине под штрафные санкции и конфискацию товара.

Ситуация, скорее всего, примет такой оборот с 1 января 2019 года. Именно с этого времени начнутся выборочные проверки ИП.

Предприниматели сейчас собирают подписи под обращением к президенту. Они просят главу государства о встрече и моратории на проверки упомянутых документов до наведения порядка в этой сфере в Российской Федерации.

Также среди просьб ИП есть и такая:

...Определение сектора розничного торгового индивидуального предпринимательства как отдельного института, то есть, иными словами, выделение в отдельную сферу регулирования указанного сектора экономики (ИП розничной торговли), с обеспечением максимально упрощенных условий ведения бизнеса (созданием новой альтернативной системы налогообложения на основе патента на торговлю).
ИП в обращении также жалуются на нечестную конкуренцию со стороны торговцев из Средней Азии.
 
 
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Минэкономики сообщило объединению ИП «Перспектива», что просьба о моратории на проверки документов, подтверждающих приобретение товара в России, не поддержана. В...
 
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