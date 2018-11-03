Мораторий на проверки он-лайн чеков не поддержан: ИПэшников будут проверять

Напомним, что проблема с онлайн-чеками у индивидуальных предпринимателей возникла еще летом. Россия ввела эту новую форму документов, но не все поставщики начали ее использовать. В итоге белорусские ипэшники при закупке мелких партий товара не получают полный пакет документов. В Беларуси они рискуют попасть по этой причине под штрафные санкции и конфискацию товара.





Ситуация, скорее всего, примет такой оборот с 1 января 2019 года. Именно с этого времени начнутся выборочные проверки ИП.





Предприниматели сейчас собирают подписи под обращением к президенту. Они просят главу государства о встрече и моратории на проверки упомянутых документов до наведения порядка в этой сфере в Российской Федерации.





Также среди просьб ИП есть и такая:





...Определение сектора розничного торгового индивидуального предпринимательства как отдельного института, то есть, иными словами, выделение в отдельную сферу регулирования указанного сектора экономики (ИП розничной торговли), с обеспечением максимально упрощенных условий ведения бизнеса (созданием новой альтернативной системы налогообложения на основе патента на торговлю).

ИП в обращении также жалуются на нечестную конкуренцию со стороны торговцев из Средней Азии.