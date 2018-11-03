|
Мораторий на проверки он-лайн чеков не поддержан: ИПэшников будут проверять
Минэкономики сообщило объединению ИП «Перспектива», что просьба о моратории на проверки документов, подтверждающих приобретение товара в России, не поддержана. В частности, такое решение принято потому, что министерство не может вводить такие моратории. Это прерогатива президента. Но не исключено, что просьба предпринимателей будет передана главе государства.
Напомним, что проблема с онлайн-чеками у индивидуальных предпринимателей возникла еще летом. Россия ввела эту новую форму документов, но не все поставщики начали ее использовать. В итоге белорусские ипэшники при закупке мелких партий товара не получают полный пакет документов. В Беларуси они рискуют попасть по этой причине под штрафные санкции и конфискацию товара.
Ситуация, скорее всего, примет такой оборот с 1 января 2019 года. Именно с этого времени начнутся выборочные проверки ИП.
Предприниматели сейчас собирают подписи под обращением к президенту. Они просят главу государства о встрече и моратории на проверки упомянутых документов до наведения порядка в этой сфере в Российской Федерации.
Также среди просьб ИП есть и такая:
...Определение сектора розничного торгового индивидуального предпринимательства как отдельного института, то есть, иными словами, выделение в отдельную сферу регулирования указанного сектора экономики (ИП розничной торговли), с обеспечением максимально упрощенных условий ведения бизнеса (созданием новой альтернативной системы налогообложения на основе патента на торговлю).
ИП в обращении также жалуются на нечестную конкуренцию со стороны торговцев из Средней Азии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минэкономики сообщило объединению ИП «Перспектива», что просьба о моратории на проверки документов, подтверждающих приобретение товара в России, не поддержана. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)