Ургант вступился за юную гомельчанку, которую мама не пускает в Южную Корею на концерт









Ответ юмористической передаче появился в официальной группе «Славянского базара» в соцсетях и подписан дирекцией фестиваля.





«Мы давно догадывались, что вы мечтаете побывать на «Славянском базаре в Витебске». А после вчерашнего выпуска — в этом просто уверены! Пока на фестивале творчество корейских музыкантов представлено весьма скромно. Но мы приложим все усилия, чтобы продолжить работу в этом направлении», — ответили в официальной группе фестиваля Урганту.





И, пользуясь случаем, пригласили его в качестве гостя на фестиваль в 2019 году, указав, что «пара билетов на лучшие места» всегда ждут знаменитость.





Также в дирекции фестиваля добавили, что если у Ивана Урганта не получится приехать, то он сможет делегировать команду «Быстрые лисы» во главе с Аллой Михеевой. Они смогут «окунуться в неповторимую атмосферу праздника еще в «фестивальном поезде», про который «до сих пор ходят легенды».





Подписано обращение дирекцией фестиваля, который Ургант уже «дважды упоминал в своих выпусках».