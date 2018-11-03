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Ургант вступился за юную гомельчанку, которую мама не пускает в Южную Корею на концерт

04.11.2018 08:05 — Разное | Партизан  
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В рубрике «Теле S.O.S» Иван Ургант прочел письмо от Екатерины из Гомеля в котором девушка жаловалась, что мать не пускает её в Корею на концерт любимой группы BTS. Позвонив в Гомель и узнав от матери, что Екатерине ещё нет 18 лет, ведущий предложил пригласить корейскую группу в Витебск на международный фестиваль искусств «Славянский базар».



Ответ юмористической передаче появился в официальной группе «Славянского базара» в соцсетях и подписан дирекцией фестиваля.

«Мы давно догадывались, что вы мечтаете побывать на «Славянском базаре в Витебске». А после вчерашнего выпуска — в этом просто уверены! Пока на фестивале творчество корейских музыкантов представлено весьма скромно. Но мы приложим все усилия, чтобы продолжить работу в этом направлении», — ответили в официальной группе фестиваля Урганту.

И, пользуясь случаем, пригласили его в качестве гостя на фестиваль в 2019 году, указав, что «пара билетов на лучшие места» всегда ждут знаменитость.

Также в дирекции фестиваля добавили, что если у Ивана Урганта не получится приехать, то он сможет делегировать команду «Быстрые лисы» во главе с Аллой Михеевой. Они смогут «окунуться в неповторимую атмосферу праздника еще в «фестивальном поезде», про который «до сих пор ходят легенды».

Подписано обращение дирекцией фестиваля, который Ургант уже «дважды упоминал в своих выпусках».

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В рубрике «Теле S.O.S» Иван Ургант прочел письмо от Екатерины из Гомеля в котором девушка жаловалась, что мать не пускает её в Корею на концерт любимой группы BTS....
 
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