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Болельщики "Витебска" освистали судейскую бригаду Алексея Кульбакова после матча с минским "Динамо"
Болельщики "Витебска" остались недовольны работой судейской бригады под руководством Алексея Кульбакова на матче 27-го тура высшей лиги с минским "Динамо" (0:1).
Фото: Прессбол
После окончания поединка фанаты северян проводили рефери оглушительным свистом. Раскритиковал работу Кульбакова и главный тренер "Витебска" Сергей Ясинский, которому на послематчевой пресс-конференции был задан прямой вопрос: «Довольны ли вы работой судей?»
- Я бы так не ставил вопрос: доволен или не доволен. Я просто в плане рассуждения хотел бы сравнить… – пытался быть дипломатичным Ясинский. – Когда разные судьи по-разному оценивают одни и те же эпизоды, это еще можно понять, но когда по-разному трактует одни и те же эпизоды один судья, это вызывает недоумение. В первом тайме на Вергейчике рвали майку в штрафной при угловых ударах, а пенальти не было. А чего тогда уж он был в Борисове, когда Скитов слегка дотронулся до Драгуна? Судья ведь один и тот же… Но наша задача — не судей обсуждать, а работать с футболистами, поэтому пусть работой арбитров занимаются компетентные органы.
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Болельщики "Витебска" остались недовольны работой судейской бригады под руководством Алексея Кульбакова на матче 27-го тура высшей лиги с минским "Динамо" (0:1).
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