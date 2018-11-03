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После окончания поединка фанаты северян проводили рефери оглушительным свистом. Раскритиковал работу Кульбакова и главный тренер "Витебска" Сергей Ясинский, которому на послематчевой пресс-конференции был задан прямой вопрос: «Довольны ли вы работой судей?»





- Я бы так не ставил вопрос: доволен или не доволен. Я просто в плане рассуждения хотел бы сравнить… – пытался быть дипломатичным Ясинский. – Когда разные судьи по-разному оценивают одни и те же эпизоды, это еще можно понять, но когда по-разному трактует одни и те же эпизоды один судья, это вызывает недоумение. В первом тайме на Вергейчике рвали майку в штрафной при угловых ударах, а пенальти не было. А чего тогда уж он был в Борисове, когда Скитов слегка дотронулся до Драгуна? Судья ведь один и тот же… Но наша задача — не судей обсуждать, а работать с футболистами, поэтому пусть работой арбитров занимаются компетентные органы.



