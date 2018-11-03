ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Болельщики "Витебска" освистали судейскую бригаду Алексея Кульбакова после матча с минским "Динамо"

04.11.2018 07:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Болельщики "Витебска" остались недовольны работой судейской бригады под руководством Алексея Кульбакова на матче 27-го тура высшей лиги с минским "Динамо" (0:1).



Фото: Прессбол

После окончания поединка фанаты северян проводили рефери оглушительным свистом. Раскритиковал работу Кульбакова и главный тренер "Витебска" Сергей Ясинский, которому на послематчевой пресс-конференции был задан прямой вопрос: «Довольны ли вы работой судей?»

- Я бы так не ставил вопрос: доволен или не доволен. Я просто в плане рассуждения хотел бы сравнить… – пытался быть дипломатичным Ясинский. – Когда разные судьи по-разному оценивают одни и те же эпизоды, это еще можно понять, но когда по-разному трактует одни и те же эпизоды один судья, это вызывает недоумение. В первом тайме на Вергейчике рвали майку в штрафной при угловых ударах, а пенальти не было. А чего тогда уж он был в Борисове, когда Скитов слегка дотронулся до Драгуна? Судья ведь один и тот же… Но наша задача — не судей обсуждать, а работать с футболистами, поэтому пусть работой арбитров занимаются компетентные органы.


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщики "Витебска" остались недовольны работой судейской бригады под руководством Алексея Кульбакова на матче 27-го тура высшей лиги с минским "Динамо" (0:1).
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Стельмахова: хранительница Ракитинки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика