Создатель Интернета предрек распад Google и Facebook









В агентстве отмечают, что с 1990-х годов цифровая революция породила несколько американских технологических компаний, которые стали обладать финансовой и культурной властью больше, чем большинство суверенных государств.





В частности, компании Apple, Microsoft, Amazon, Google и Facebook имеют общую рыночную капитализацию в размере $3,7 трлн, что соответствует валовому внутреннему продукту Германии в прошлом году.





Бернерс-Ли заявил, что разочарован нынешним состоянием Интернета, после скандалов над злоупотреблением персональными данными и использованием социальных сетей для распространения ненависти.





В то же время, он подчеркнул, что скорость развития технологий и изменение вкусов пользователей может значительно повлиять на крупнейшие технологические корпорации.





Бернерс-Ли, также выразил тревогу по поводу того, как консалтинговая компания Cambridge Analytica получила персональные данные 87 млн пользователей. Именно этот скандал, по его мнению, для многих стал переломным моментом.





"Я разочарован нынешним состоянием Интернета. Мы потеряли чувство индивидуальности, и в определенной степени также, я думаю, оптимизм ослаб", - отметил он.





Тимоти Джон Бернерс-Ли OM - изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, создатель Всемирной паутины (совместно с Робертом Кайо) и действующий глава Консорциума Всемирной паутины.





Напомним, хакеры раскрыли личные данные 47 тысяч профилей украинцев в Facebook через сайт Fbserver, всего в свободном доступе были 257 тысяч пользователей соцсети из разных стран.