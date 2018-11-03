Партнер проекта

2 ноября стартовал 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу , после которого борисовский БАТЭ может оформить досрочно 13-е чемпионство, став 15-кратным обладателем главного клубного трофея страны.

Для этого команде Алексея Баги 4 ноября на «Борисов-Арене» достаточно сыграть вничью с гродненским «Неманом». И тогда эмблему команды украсит третья звезда, как и мечтал Анатолий Капский.



Анатолий Капский перед смертью в разговоре с женой сказал , что мечтает увидеть третью звезду на логотипе БАТЭ… Фото: fcbate.by

В Витебске местная команда проиграла минскому «Динамо» и вылетела из медальной зоны чемпионата. Вернуться туда за три матча до конца чемпионата будет очень тяжело... А сзади напирает «Торпедо-БелАЗ», для которого Лига Европы имеет более реальные очертания, нежели для брестского «Динамо».

В зоне вылета находятся четыре клуба, которых ждут сильные соперники.

Все матчи можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV .

Открыл программу тура матч в столице, в котором «Городея» просто уничтожила «Минск» , а форвард «сахарных» Боян Дубаич оформил хет-трик. Второй подряд в чемпионате.

4 ноября состоятся еще четыре игры:

ФК «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), 14.00;



«Днепр» — «Торпедо-БелАЗ», 16.00;



БАТЭ — «Неман», 18.00;



«Луч» — «Шахтер», 19.45.



5 ноября тур завершится в поселке Октябрьский:

ФК «Смолевичи» — ФК «Гомель», 15.00.



Положение в чемпионате после второго дня 27-го тура:

Партнер проекта:



