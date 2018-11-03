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Появится ли третья звезда на логотипе БАТЭ после матча с "Неманом"?

04.11.2018 09:45 — Разное | Tut.by  
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2 ноября стартовал 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу, после которого борисовский БАТЭ может оформить досрочно 13-е чемпионство, став 15-кратным обладателем главного клубного трофея страны.

Для этого команде Алексея Баги 4 ноября на «Борисов-Арене» достаточно сыграть вничью с гродненским «Неманом». И тогда эмблему команды украсит третья звезда, как и мечтал Анатолий Капский.


Анатолий Капский перед смертью в разговоре с женой сказал, что мечтает увидеть третью звезду на логотипе БАТЭ… Фото: fcbate.by

В Витебске местная команда проиграла минскому «Динамо» и вылетела из медальной зоны чемпионата. Вернуться туда за три матча до конца чемпионата будет очень тяжело... А сзади напирает «Торпедо-БелАЗ», для которого Лига Европы имеет более реальные очертания, нежели для брестского «Динамо».

В зоне вылета находятся четыре клуба, которых ждут сильные соперники.

Все матчи можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV.

Открыл программу тура матч в столице, в котором «Городея» просто уничтожила «Минск», а форвард «сахарных» Боян Дубаич оформил хет-трик. Второй подряд в чемпионате.

4 ноября состоятся еще четыре игры:

ФК «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), 14.00;

«Днепр» — «Торпедо-БелАЗ», 16.00;

БАТЭ — «Неман», 18.00;

«Луч» — «Шахтер», 19.45.

5 ноября тур завершится в поселке Октябрьский:

ФК «Смолевичи» — ФК «Гомель», 15.00.

Положение в чемпионате после второго дня 27-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 26 21 3 2 47 18 66
2 Шахтер 26 16 6 4 35 13 54
3 Динамо (Минск) 27 15 9 3 33 17 54
4 ФК Витебск 27 16 5 6 42 19 53
5 Динамо (Брест) 27 13 9 5 49 28 48
6 Торпедо-БелАЗ 26 14 5 7 29 16 47
7 Неман 26 11 6 9 28 26 39
8 ФК Слуцк 26 11 3 12 25 28 36
9 ФК Городея 27 7 7 13 28 32 28
10 ФК Минск 27 6 9 12 31 36 27
11 Ислочь 27 6 9 12 16 34 27
12 ФК Гомель 26 7 5 14 14 30 26
13 ФК Смолевичи 26 5 6 15 18 34 21
14 Луч 26 4 9 13 21 38 21
15 Торпедо (Минск) 26 4 6 16 14 35 18
16 Днепр 26 3 7 16 15 41 16

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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