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Появится ли третья звезда на логотипе БАТЭ после матча с "Неманом"?
2 ноября стартовал 27-й тур
Для этого команде Алексея Баги 4 ноября на «Борисов-Арене» достаточно сыграть вничью с гродненским «Неманом». И тогда эмблему команды украсит третья звезда, как и мечтал Анатолий Капский.
В Витебске
В зоне вылета находятся четыре клуба, которых ждут сильные соперники.
Все матчи можно смотреть в прямом эфире на
Открыл программу тура матч в столице, в котором
4 ноября состоятся еще четыре игры:
ФК «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), 14.00;
«Днепр» — «Торпедо-БелАЗ», 16.00;
5 ноября тур завершится в поселке Октябрьский:
ФК «Смолевичи» — ФК «Гомель», 15.00.
Положение в чемпионате после второго дня 27-го тура:
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Сегодня борисовский клуб может стать 15-кратным чемпионом Беларуси.
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