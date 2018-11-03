Каким воздухом дышим?

Загрязнение воздуха в некоторых мегаполисах мира уже достигло угрожающих масштабов. В Японии и Китае смог городов порой становится просто невыносим. Шутка ли, но на улицах установили автоматы, где за плату можно подышать чистым или свежим воздухом. И они пользуются немалой популярностью.



Тема экологии все чаще волнует и простых белорусов. А каким воздухом дышат пинчане? За ответом «ПВ» обратился к главному санитарному врачу г.Пинска и Пинского района Владимиру ВАЩУКУ.



- Постоянный санитарный надзор, исследование качественного и количественного состава загрязняющих веществ приземного слоя атмосферного воздуха в Пинске - одна из функций зонального центра гигиены и эпидемиологии. Приоритетными веществами, определяющими загрязнение воздуха в нашем городе, являются твердые вещества, формальдегид, оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия теплоэнергетики, машино- и станкостроительной индустрии, деревообрабатывающей промышленности и автотранспорт.



При проведении исследований концентрации загрязняющих веществ в воздухе, которым дышат пинчане, специалисты особое внимание уделяют территории западного промышленного узла города, где сконцентрированы такие предприятия, как ОАО «Кузлитмаш», ЗАО «Амкодор-Пинск», ОАО «Пинский завод СММ», ОАО «Пинема», СООО «Эксайд Текнолоджис».



Следует отметить, что исследования проводятся не только в рамках государственного санитарного надзора, но и по заявлениям самих субъектов хозяйствования, причем лабораторному анализу подвергаются пробы не только воздуха, но и верхних слоев почвы как в зоне влияния предприятия, так и на территории жилой застройки. Исследования проводятся на границе санитарно-защитных зон предприятий, т.е. на расстоянии от 50 до 500 метров от источников выбросов загрязняющих веществ, а также непосредственно на территориях, прилегающих к жилым застройкам.



В нынешнем году центром уже проведено 660 исследований воздуха по показателям: пыль, азота диоксид, серы диоксид, окислы азота, аммиак, фенол, формальдегид, свинец. Превышений установленных гигиенических нормативов содержания вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлено. Так, концентрация твердых частиц (пыль/аэрозоль) держится на уровне 0,6 предельно допустимой концентрации (далее - ПДК), концентрация оксида азота составляет менее 0,5 ПДК, остается стабильно низким и содержание в воздухе диоксида серы - пробы не превышают 0,2 ПДК, концентрации фенола и формальдегида также держатся на уровне 0,4 ПДК.



Концентрация свинца в приземном слое атмосферного воздуха в зоне влияния СООО «Эксайд Текнолоджис» не превышает порогового значения и составляет 0,3 ПДК.



По итогам исследования 31 пробы верхнего слоя почвы как на границе санитарно-защитной зоны субъектов хозяйствования, так и на территории, прилегающей к жилой застройке по проспекту Жолтовского и улице Достоевского, превышений гигиенических нормативов содержания свинца, ртути и солей тяжелых металлов также не обнаружено. Так, концентрация свинца составляет в среднем менее 0,0005 мг/кг при ПДК - 32,0 мг/кг, содержание ртути составляет менее 0,005 мг/кг при ПДК - 2,1 мг/кг.



Еще раз отмечу, что зональный центр гигиены и эпидемиологии ведет непрерывный и постоянный контроль за санитарно-эпидемиологической и экологической обстановкой в городской черте в зоне влияния крупных промышленных предприятий, а также за средой обитания граждан нашего города, о результатах которого будет информировать читателей «ПВ».