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Топ-10 самых злостных неплательщиков по версии ФСЗН
04.11.2018 10:05 — Разное | Ежедневник
Фонд социальной защиты населения обнародовал список организаций, за которыми числится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам.
Так, на начало сентября 348 предприятий не смогли вовремя уплатить взносы (в статистике учитываются те организации, которые задолжали больше 10 тысяч рублей). Общая сумма долга составила почти 28,8 миллиона рублей, пишет
В топ-10 неплательщиков в ФСЗН, за которыми числятся самые солидные суммы долга, оказалось 8 предприятий из Витебской области. При этом 3 из них Глубокского района, еще по два — из Миорского и Докшицкого.
Лидируют по просроченной задолженности в ФСЗН глубокские предприятия — сельскохозяйственное предприятие «Мерецкие» и «Глубокский комбикормовый завод». Суммы долга — больше миллиона рублей и 984 тысячи рублей соответственно. На обоих предприятиях, как и большинстве других из топ-10 самых злостных неплательщиков в ФСЗН, задолженность выросла, если сравнивать с данными на начало этого года.
При этом на 1 октября 1744 юрлица допустили задолженности по платежам в бюджет фонда на сумму 30,4 миллиона рублей,
Не перечисленные своевременно нанимателем обязательные платежи в ФСЗН могут
— Что касается непосредственно работника, то ему в первую очередь необходимо интересоваться состоянием своего индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета. Получить информацию, содержащуюся в индивидуальном лицевом счете, можно, обратившись в районный отдел фонда по месту жительства. При себе необходимо иметь страховое свидетельство государственного социального страхования и паспорт, — пояснил заместитель министра по труду и соцзащите Валерий Ковальков.
По его словам, эта информация позволит работнику оперативно реагировать в случаях, когда нанимателем не уплачиваются обязательные платежи в бюджет фонда.
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Фонд социальной защиты населения обнародовал список организаций, за которыми числится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам.
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