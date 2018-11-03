Топ-10 самых злостных неплательщиков по версии ФСЗН





Фонд социальной защиты населения обнародовал список организаций, за которыми числится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам.

Так, на начало сентября 348 предприятий не смогли вовремя уплатить взносы (в статистике учитываются те организации, которые задолжали больше 10 тысяч рублей). Общая сумма долга составила почти 28,8 миллиона рублей, пишет TUT.BY .

В топ-10 неплательщиков в ФСЗН, за которыми числятся самые солидные суммы долга, оказалось 8 предприятий из Витебской области. При этом 3 из них Глубокского района, еще по два — из Миорского и Докшицкого.

Лидируют по просроченной задолженности в ФСЗН глубокские предприятия — сельскохозяйственное предприятие «Мерецкие» и «Глубокский комбикормовый завод». Суммы долга — больше миллиона рублей и 984 тысячи рублей соответственно. На обоих предприятиях, как и большинстве других из топ-10 самых злостных неплательщиков в ФСЗН, задолженность выросла, если сравнивать с данными на начало этого года.

Топ-10 организаций, которые больше всего задолжали в ФСЗН Организация Регион Сумма задолженности на 1 сентября 2018 года УП «Мерецкие» Глубокский район 1 093 375 ОАО «Глубокский комбикормовый завод» Глубокский район 984 369 филиал «ПСХ» ОАО «Слуцкий Агросервис» Слуцкий район 569 843 УП «Константинов Двор» Глубокский район 518 434 ОАО «Торгуны» Докшицкий район 516 471 КУП «Докшицкий» Докшицкий район 505 964 ОАО «Оршанский райагросервис» Оршанский район 505 792 ОАО «Миорский райагросервис» Миорский район 488 696 ООО «СМУ № 200» Солигорский район 467 562 ПУПКС «Миорский» Миорский район 405 042

При этом на 1 октября 1744 юрлица допустили задолженности по платежам в бюджет фонда на сумму 30,4 миллиона рублей, сообщили в Минтруда.

Не перечисленные своевременно нанимателем обязательные платежи в ФСЗН могут повлиять на размер начисленной работнику пенсии в сторону уменьшения ее суммы.

— Что касается непосредственно работника, то ему в первую очередь необходимо интересоваться состоянием своего индивидуального лицевого счета в системе персонифицированного учета. Получить информацию, содержащуюся в индивидуальном лицевом счете, можно, обратившись в районный отдел фонда по месту жительства. При себе необходимо иметь страховое свидетельство государственного социального страхования и паспорт, — пояснил заместитель министра по труду и соцзащите Валерий Ковальков.

По его словам, эта информация позволит работнику оперативно реагировать в случаях, когда нанимателем не уплачиваются обязательные платежи в бюджет фонда.