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Лидия Морозова проиграла в финале парного разряда на малом итоговом турнире в Чжухае

04.11.2018 10:18 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой не смогли выиграть трофей в парном разряде на малом итоговом турнире в Чжухае с общим призовым фондом 2 349 363 долларов.


Фото: tennis.by

В финальной встрече Лидия Морозова и Сюко Аояма проиграли украинским сестрам-двойняшкам Надежде и Людмиле Киченок — 4:6, 6:3, 7:10. Поединок продолжался 1 час минут.

На пути к финалу белоруска и японка на групповой стадии одержали победу над дуэтом Алисия Росольска (Польша) / Михаэла Бузарнэску (Румыния) — 6:3, 6:2, а затем в трех партиях уступили китаянкам Цзянхюи Тан и Сюнь Фанъюин — 6:3, 3:6, 6:10. Но поскольку китайские теннисистки свой стартовый матч проиграли в двух сетах Росольской и Бузарнэску (2:6, 2:6), то Морозовой и Аояме для выхода в финал было достаточно выиграть один сет у соперниц из Поднебесной, чего они и добились, выйдя в финал с первого места в группе.

 
 
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Белоруска Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой не смогли выиграть трофей в парном разряде на малом итоговом турнире в Чжухае с общим призовым фондом 2 349 363...
 
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