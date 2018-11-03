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В Минске упал строительный кран
04.11.2018 10:28 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел 3 ноября.
На улице Освобождения, где Белорусская православная церковь строит духовно-просветительский комплекс с храмом, упал строительный кран.
Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Минского городского управления МЧС, сообщает
Никто не пострадал. Помощь спасателей не потребовалась.
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Никто не пострадал. Помощь спасателей не потребовалась.
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