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В Минске упал строительный кран

04.11.2018 10:28 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске упал строительный кран
Минское городское управления МЧС

Инцидент произошел 3 ноября.

На улице Освобождения, где Белорусская православная церковь строит духовно-просветительский комплекс с храмом, упал строительный кран.

Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Минского городского управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Никто не пострадал. Помощь спасателей не потребовалась.

 

 
 
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Никто не пострадал. Помощь спасателей не потребовалась.
 
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