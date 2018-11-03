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В Полоцке учительница выставила себе «лишние часы» на 2000 рублей

04.11.2018 10:22 — Разное | Аргументы и факты  
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В Полоцке учительница выставила себе «лишние часы» на 2000 рублей
Фото из открытых источников

В Полоцке за 2016-2017 годы педагог по собственному желанию добавила себе 551 лишний час.

Сумма общего ущерба для учреждения образования составила 2073 рубля 29 копеек.

Учительница добавляла в табель эти учебные часы, но занятия не проводила. Ежемесячно деньги за дополнительную «нагрузку» педагогу приходили на карточку вместе с зарплатой.

В отношении педагогического работника было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».  Но суд учел, что обвиняемая полностью возместила ущерб, поэтому приговорил ее учительница заплатила штраф в 30 базовых величин (Br735).

 
 
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Учительница добавляла в табель эти учебные часы, но занятия не проводила. Ежемесячно деньги за дополнительную «нагрузку» педагогу приходили на карточку вместе с...
 
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