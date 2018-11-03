Судьбоносная река соединила берега

Вспоминая детство, Николай ДОРОХОВ (на снимке) мысленно переносится на левый берег Днепра, где он знал каждую тропинку, мог предсказать погоду на следующий день и точно определить время по цвету луны и сиянию звезд.

Родился он в украинском местечке Радуль, что тихо дремлет у днепровской воды. Его мама, простая украинская женщина, одна растила сына, любила и лелеяла, посвятив ему всю свою жизнь. В шестидесятые годы трудно было одинокой женщине поставить ребенка на ноги, но сильный характер, материнская любовь и вера в Божью помощь помогли ей преодолеть все трудности. В Радуле тогда действовала артель «Лозорогозный комбинат», которая в 1960 году была переименована в фабрику лозовых изделий. Здесь в умелых руках мастериц веточки лозы сплетались в удивительные узоры и становились красивыми и нужными вещами: стульями, столами, абажурами, креслами и т.д. Чтобы сын ни в чем не нуждался, женщина не бросала работу, а постоянно брала его с собой на комбинат. Там для малютки соединили два кресла, и получилась маленькая кроватка. Поэтому запах лозы знаком Николаю с колыбели. Коллектив был дружный, а люди — добрые, искренние, внимательные, умеющие откровенно радоваться успехам и помогать друг дружке в горе. Под мелодии украинских песен младенец частенько засыпал, а душевную теплоту впитывал в себя как губка. Вот так и рос он «сыном цеха». Взрослея среди лозовых прутьев, в 5 лет мальчик мог уже профессионально плести пластинки, и за две штуки ему платили по пять копеек. Так что первые свои леденцы-петушки он покупал за лично заработанные деньги. В 6 классе на каникулах ему разрешали самостоятельно трудиться. Мебель тогда возили на грузовых машинах до станции Голубичи. По грунтовой дороге порой кресла и столы ломались, царапались. Мама сопровождала товар до погрузки в вагоны и, если где-то появлялся брак, тут же производила обмотку, исправляла все погрешности. А Коля в это время на комбинате выполнял ее обязанности. В руках паренька лозовые пластиночки словно змейки обвивались вокруг прутиков, поглощая его полностью в работу.

Получив среднее образование, юноша учился в Черниговской радиотехнической школе, где готовили механиков, отвечающих за взлет и посадку самолетов. Но трудиться по специальности он так и не смог, лоза магически манила, руки требовали виртуозных действий, творческий потенциал строил новые планы. Николай Федорович всегда понимал, что лозоплетение — труд творческий и нелегкий, напрямую зависящий от капризов природы, ведь лоза — дитя природы, и ее качество отражает условия прошедшего сезона. Заготавливается она зимой, затем проходит технологическую обработку: очищается от коры, распаривается и приобретает желаемую форму. И только потом начинается чудодействие мастера. Но мужчина точно знает, что легкость, красота и удобство изделий, сотворенных руками человека, не оставляют равнодушным никого. А опыта он набирался на различных форумах Беларуси и Западной Украины.

Есть у Николая Федоровича настоящая поклонница и ценительница его творчества — жена Светлана Михайловна. Порой удивляет нас сплетение судеб людей. Оказывается, первый подарок своей супруге он подарил, будучи четырнадцатилетним пареньком. Со старшим братом Светланы юноша учился в одном классе, и специально для шестилетней сестрички друга сплел маленькую кукольную кроватку. Они создали крепкую семью, вырастили двоих сыновей, ухаживали за старенькой мамой. Но 7 лет назад она ушла из жизни — и погас огонек у днепровской воды.

Однажды, вглядываясь вдаль противоположного крутого берега реки, мужчина впервые подумал: «Ведь на том берегу люди тоже живут и на том берегу лозу тоже плетут». И это правда! На горе в белорусских деревеньках давно уже обосновались родственники Светланы, а его родные проживали в Речице. И Дороховы приняли единодушное решение — переехать на правый берег Днепра. Вода, воздух, небо для белорусов и украинцев едины, только вот преград с годами становится больше. Но с детства помнит Николай материнский наказ — учись всему, что пригодится в жизни. Трудолюбие, упорство, душевная красота помогают герою нашей публикации преодолевать временные трудности. Он уверен, что его рукам все под силу. Сейчас болеет жена, но его безмерная любовь и Божья помощь обязательно помогут ей встать на ноги. Он продолжает работать, плетет по просьбе сельчан корзинки, стулья, кресла и по-прежнему остается добрым, честным, открытым человеком, который верит в искренность и человечность людей. Об этом свидетельствуют висящие на его заборе изделия — зачем прятать, если вокруг живут такие же, как он.

И только по вечерам, стоя на крутом обрыве и вглядываясь в даль, он мысленно переносится туда, где прошли его первые жизненные университеты, где и сейчас поют украинские песни.

Так уж получилось в истории мастера Дорохова, что в деревеньке Тесны любимая река Днепр соединила его жизненные берега. Здесь его дом, семья, и он готов творить красоту, что будет радовать душу и сердце.

Наталья Апанасенко, «ЛК».

Фото автора.

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