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К сведению жителей, проживающих на территории Карповского сельсовета и заречной зоны Страдубского сельсовета!

04.11.2018 — Разное | Лоевский край  
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К сведению жителей, проживающих на территории Карповского сельсовета и заречной зоны Страдубского сельсовета!К сведению жителей, проживающих на территории Карповского сельсовета и заречной зоны Страдубского сельсовета!

6 ноября 2018 года состоится выездной личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц в населенных пунктах Карповского сельсовета и заречной зоны Страдубского сельсовета должностными лицами Лоевского районного исполнительного комитета под руководством председателя райисполкома В.А. Байковой с участием председателя районного Совета депутатов И.Н. Пастуховой.

КАРПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 11.00 до 12.00.

Деревня КАРПОВКА (помещение Карповского сельского клуба народного творчества).
БАЙКОВА Вероника Анатольевна, председатель райисполкома; ГРИЩЕНКО Нина Владимировна, председатель Карповского сельсовета; ЛЕОНЕНКО Инна Леонидовна, заведующий сектором по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома; МОТОРНАЯ Светлана Павловна, главный редактор ГУ «Редакция газеты «Лоеўскі край»; ГАВРИЛЬКОВ Дмитрий Владимирович, директор КЖУП «Лоевский райжилкомхоз»; ДРОБЫШЕВСКИЙ Сергей Владимирович, руководитель проекта КСУП «Урожайный»; ВАЩЕНКО Александр Владимирович, комендант пограничной комендатуры «Лоев» в/ч 1242

Деревня ХОМИНКА (магазин д. Хоминка).
ПАСТУХОВА Ирина Николаевна, председатель районного Совета депутатов; ВАЩЕНКО Александра Владимировна, главный санитарный врач учреждения «Лоевский районный центр гигиены и эпидемиологии»; КРАВЧЕНКО Александр Григорьевич, начальник отдела землеустройства райисполкома; СЕРГЕЕНКО Андрей Васильевич, первый заместитель начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Деревни АБАКУМЫ, СВИРЕЖА (магазин д. Абакумы).
КАУРОВА Наталья Леонидовна, заместитель председателя райисполкома; ФЁДОРИВА Лариса Михайловна, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома; ЮКОВСКАЯ Оксана Аркадьевна, и.о. начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома; КИЛОЧИЦКИЙ Николай Владимирович, начальник штаба отдела внутренних дел райисполкома, депутат по Карповскому избирательному округу № 27.

Деревни ОРЁЛ, СЛАВА (магазин д. Орёл).
МЕЛЬНИК Игорь Николаевич, заместитель председателя райисполкома; КОЗУЛЯ Виктор Петрович, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома; ПИКАС Ирина Артёмовна, председатель правления Лоевского райпо; ГАВРИК Сергей Семенович, начальник инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды; ДЕМИДЕНКО Сергей Михайлович, председатель Лоевского районного объединения организаций профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси.

ЗАРЕЧНАЯ ЗОНА
СТРАДУБСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Деревня РУДНЯ КАМЕНЕВА (на перекрёстке), время приёма — 9.30-10.30.
Деревня ПЕРВОМАЙСК (на перекрёстке), время приёма — 10.50-11.30.
Деревни КОШОВОЕ, ПОДРЕЧИЦКОЕ (около д. №60 по ул. Центральной, д. Кошовое), время приёма — 11.45-12.30.
ЕФИМЕНКО Татьяна Николаевна, управляющий делами райисполкома; ДЕГТЕРЕНКО Светлана Олеговна, председатель Страдубского сельисполкома, депутат по Страдубскому избирательному округу №22; ЗУБАРЬ Светлана Сергеевна, начальник отдела экономики райисполкома; ВАНЮК Виталий Иванович, главный врач УЗ «Лоевская центральная районная больница»; МАРЧЕНКО Дмитрий Николаевич, временно исполняющий обязанности по должности начальника отдела внутренних дел райисполкома; ВИНИЧЕК Егор Андреевич, заместитель директора КЖУП «Лоевский райжилкомхоз»; ПРИМАК Александр Николаевич, начальник ПУ г.п. Лоев филиала «Автобусный парк №3» г. Речица ОАО «Гомельоблавтотранс».

 
 
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К сведению жителей, проживающих на территории Карповского сельсовета и заречной зоны Страдубского сельсовета! 6 ноября 2018 года состоится выездной личный прием...
 
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