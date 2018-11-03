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Град шайб: Лукашенко и его сын Коля вывели президентскую команду к победе

04.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Хоккейная команда Александра Лукашенко обыграла сборную Могилевской области. На счету белорусского лидера две результативные передачи и один точный бросок по воротам соперника, сообщает «МИР 24».

Шайбу Александр Лукашенко забросил с передачи своего младшего сына Николая, который также появился на льду под первым номером. В этой встрече Лукашенко – младший превзошел всех. Николай стал лучшим игроком матча – на его счету три заброшенные шайбы. Это позволило команде президента Беларуси выиграть со счетом 14:8. Матч прошел на ледовой арене Шклова – это малая родина Александра Лукашенко.

«Уровень команд заметно подрос, все сложнее становится бороться с соперниками. Но это лишь подстегивает нас и способствует красивому, качественному и зрелищному хоккею», – сказал нападающий команды президента Беларуси Андрей Башко.

Для команды главы республики это вторая победа в нынешнем турнире. Решающие матчи пройдут в апреле 2019 года.

Отметим, что дружина главы государства выигрывала этот турнир уже девять раз.



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На счету белорусского лидера две результативные передачи и один точный бросок по воротам соперника.
 
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