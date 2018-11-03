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С 1 декабря платных дорог в Беларуси станет больше: плюс 113 км
04.11.2018 — Разное | Свислочская газета
С декабря в Беларуси расширится сеть платных дорог.
Как сообщили на сайте Системы электронного сбора платы за проезд в РБ (BelToll), с 1 декабря 2018 года в сеть платных дорог будут включены новые участки:
Сеть платных дорог расширяется в рамках реализации долгосрочной программы Правительства РБ. Всего с 1 декабря будет дополнительно включено 113 км белорусских дорог.
Итоговая протяженность сети платных дорог в Республике Беларусь составит 1 726 км. В BelToll просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута движения.
Ознакомиться с картой платных дорог в РБ можно
Справка: BelToll – это электронная система сбора платы за проезд, которая действует на территории РБ с 1 июля 2013 года. Оплата осуществляется посредством устройства электронной оплаты, в обязательном порядке устанавливаемом на транспортном средстве. Использование системы обязательно для всего транспорта тяжелее 3,5 тонн, а также для транспорта не из ЕАЭС, чей вес менее 3,5 т.
Белновоти.
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С декабря в Беларуси расширится сеть платных дорог.
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