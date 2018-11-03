С 1 декабря платных дорог в Беларуси станет больше: плюс 113 км





С декабря в Беларуси расширится сеть платных дорог.

Как сообщили на сайте Системы электронного сбора платы за проезд в РБ (BelToll), с 1 декабря 2018 года в сеть платных дорог будут включены новые участки:

М6/Е28 « Минск Гродно – граница Республики Польша (Брузги)» - от 57 км до 132 км;

М6/Е28 «Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги)» - от 196 км до 212 км;

Р28 «Минск – Молодечно – Нарочь» - от 12 до 32 км.

Сеть платных дорог расширяется в рамках реализации долгосрочной программы Правительства РБ. Всего с 1 декабря будет дополнительно включено 113 км белорусских дорог.

Итоговая протяженность сети платных дорог в Республике Беларусь составит 1 726 км. В BelToll просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута движения.

Ознакомиться с картой платных дорог в РБ можно на сайте BelToll.

Справка: BelToll – это электронная система сбора платы за проезд, которая действует на территории РБ с 1 июля 2013 года. Оплата осуществляется посредством устройства электронной оплаты, в обязательном порядке устанавливаемом на транспортном средстве. Использование системы обязательно для всего транспорта тяжелее 3,5 тонн, а также для транспорта не из ЕАЭС, чей вес менее 3,5 т.

Белновоти.