Германия предложила создание нового режима контроля вооружений

Власти ФРГ предложили пересмотреть режим контроля за вооружениями и процессом разоружения для сохранения мира в Европе, сообщил в интервью журналу Spiegel глава МИД Германии Хайко Маас.

Маас предложил организовать обмен данными между американцами, европейцами и русскими, а также создать всеобъемлющий и прозрачный мониторинг данных о ракетах.

"Общие интересы должны превалировать над взаимным недоверием", - сказал министр, отметив, что только РСМД не может гарантировать безопасность.

20 октября Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. "Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - сказал он. В то же время, он подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

В Кремле в ответ заявили, что ответ на выход США из договора будет "быстрым и эффективным".