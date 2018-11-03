ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Германия предложила создание нового режима контроля вооружений

04.11.2018 09:00 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Власти ФРГ предложили пересмотреть режим контроля за вооружениями и процессом разоружения для сохранения мира в Европе, сообщил в интервью журналу Spiegel глава МИД Германии Хайко Маас.

Маас предложил организовать обмен данными между американцами, европейцами и русскими, а также создать всеобъемлющий и прозрачный мониторинг данных о ракетах.

"Общие интересы должны превалировать над взаимным недоверием", - сказал министр, отметив, что только РСМД не может гарантировать безопасность.

20 октября Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. "Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - сказал он. В то же время, он подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

В Кремле в ответ заявили, что ответ на выход США из договора будет "быстрым и эффективным".

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти ФРГ предложили пересмотреть режим контроля за вооружениями и процессом разоружения для сохранения мира в Европе, сообщил в интервью журналу Spiegel глава МИД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каким воздухом дышим?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика