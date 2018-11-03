ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На валютном рынке Беларуси может начаться волнение

04.11.2018 09:40 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
За последнюю неделю белорусский рубль ослабел.

Курс доллара вырос на 0,3% до 2,1171, евро подорожал на 0,9% до 2,4207, а курс российского рубля увеличился на 0,3% до 3,2272. В целом к корзине национальная валюта упала на 0,4%.

Рост курсов всех трех иностранных валют, входящих в корзину, говорит о том, что падение рубля было связано с внутренними факторами. Как мы уже отмечали, конец старого и начало нового календарного месяца в Беларуси нередко сопровождаются дефицитом иностранной валюты на внутреннем рынке — это связано с операциями предприятий. С учетом этого, рубль может продолжить слабеть в ближайшие дни, однако в скором будущем не исключено его укрепление, пишет на сайте select.by Жанна Кулакова, финансовый консультант компании Teletrade (ООО «ТелетрейдБел»).

Ситуация на внешних рынках на минувшей неделе была спокойной, российский рубль не демонстрировал заметных колебаний, даже несмотря на значительное снижение нефтяных цен. С пиковых значений октября баррель Brent просел уже на 16% и сейчас торгуется около отметки 73 доллара. Это падение связано главным образом с наращиванием добычи в США, Саудовской Аравии, России и других странах, а также со снижением негативных ожиданий в отношении санкций против Ирана. Дальнейшее падение нефти — а такие риски существуют — усугубляет среднесрочные риски для российского рубля.

Курс доллара на международном рынке отошел от максимумов. Американская валюта ослабела против евро и ряда других валют — по этой причине курс евро на белорусском рынке вырос куда более заметно, чем курс доллара. На следующей неделе доллар может продемонстрировать заметные колебания по итогам промежуточных выборов в США.

Предсказать их итоги сложно, поэтому нужно быть готовым как к заметному росту, так и ко снижению курса американской валюты. Итоги выборов могут повлиять и на позиции российского рубля. В условиях политической неопределенности на предстоящей неделе мы можем стать свидетелями заметных колебаний курсов валют, в том числе и на белорусском рынке.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последнюю неделю белорусский рубль ослабел.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые назвали легкие и быстрые способы снять стресс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика