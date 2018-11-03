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Из какой шерсти делают сумки Луи Виттон и как выглядит ферма за десятки миллионов долларов: овцеводство в Беларуси
Из какой шерсти делают сумки Луи Виттон? Как выглядит овцеводческая ферма за десятки миллионов долларов? Чем укрощают строптивых овец? Что на ланч предпочитают элитные французские породы?
Певица Елизавета Полещук отправляется в деревню изучать белорусское овцеводство.
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Из какой шерсти делают сумки Луи Виттон и как выглядит ферма за десятки миллионов долларов: овцеводство в Беларуси
Из какой шерсти делают сумки Луи Виттон? Как выглядит овцеводческая ферма за десятки миллионов долларов? Чем укрощают строптивых овец? Что на ланч предпочитают...
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