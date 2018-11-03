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Из какой шерсти делают сумки Луи Виттон и как выглядит ферма за десятки миллионов долларов: овцеводство в Беларуси

04.11.2018 10:55 — Разное | СТВ  
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Из какой шерсти делают сумки Луи Виттон? Как выглядит овцеводческая ферма за десятки миллионов долларов? Чем укрощают строптивых овец? Что на ланч предпочитают элитные французские породы?

Певица Елизавета Полещук отправляется в деревню изучать белорусское овцеводство.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Из какой шерсти делают сумки Луи Виттон? Как выглядит овцеводческая ферма за десятки миллионов долларов? Чем укрощают строптивых овец? Что на ланч предпочитают...
 
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