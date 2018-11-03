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Ночное ДТП на перекрёстке Гоголя-Ленина: что рассказывают очевидцы?

04.11.2018 11:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло ночью 4 ноября 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Гоголя и Ленина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60323.php

Ночное ДТП на перекрёстке Гоголя-Ленина: что рассказывают очевидцы?

По информации очевидцев автомобиль разбили о дерево, за рулём, предположительно, был нетрезвый водитель, который не справился с управлением.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60323.php

Ночное ДТП на перекрёстке Гоголя-Ленина: что рассказывают очевидцы?

В автомобиле находились молодые люди. О пострадавших ничего не сообщается.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60323.php

Ночное ДТП на перекрёстке Гоголя-Ленина: что рассказывают очевидцы?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60323.php

Ночное ДТП на перекрёстке Гоголя-Ленина: что рассказывают очевидцы?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60323.php

Ночное ДТП на перекрёстке Гоголя-Ленина: что рассказывают очевидцы?

 
Теги: Брест
 
 
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ДТП произошло ночью 4 ноября 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Гоголя и Ленина. По информации очевидцев автомобиль разбили о дерево, за рулём,...
 
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