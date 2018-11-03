Ночное ДТП на перекрёстке Гоголя-Ленина: что рассказывают очевидцы?

ДТП произошло ночью 4 ноября 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Гоголя и Ленина.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60323.php

Читать полностью в источнике с фото:





По информации очевидцев автомобиль разбили о дерево, за рулём, предположительно, был нетрезвый водитель, который не справился с управлением.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60323.php

Читать полностью в источнике с фото:





В автомобиле находились молодые люди. О пострадавших ничего не сообщается.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60323.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60323.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60323.php

Читать полностью в источнике с фото:



