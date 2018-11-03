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Ночное ДТП на перекрёстке Гоголя-Ленина: что рассказывают очевидцы?
04.11.2018 11:30 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло ночью 4 ноября 2018 года в городе Бресте на перекрёстке ул. Гоголя и Ленина.
По информации очевидцев автомобиль разбили о дерево, за рулём, предположительно, был нетрезвый водитель, который не справился с управлением.
В автомобиле находились молодые люди. О пострадавших ничего не сообщается.
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