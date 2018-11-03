Российский «Самарканд» на белорусском пороге. Против кого?

"Белсат" . Шестнадцать комплексов радиоэлектронной борьбы разместит Российская Федерация на тринадцати объектах на своей территории и… нашей. О появлении иностранного оружия в нашей стране сообщило ни белорусское Министерство обороны, ни даже российские коллеги. Официального сообщения не было аж до четверга – до этого был только тендер на монтаж «Самаркандов» на закрытом аукционе. В Москве пожимают плечами – надо защищать союзника, передает





«Не надо забывать, что Беларусь граничит с Польшей, странами NATO, где создаются базы для агрессии против России и в том числе против Беларуси, поэтому размещение систем РЭБ – «Самарканд» на белорусской земле мне кажется вполне логичным», – считает военный обозреватель из Москвы Виктор Литовкин.





В странах Балтии и в Польше на ротационной основе расположены 4 международные батальоны NATO.













Правительство в Варшаве попросило Вашингтон разместить на своей территории постоянную американскую базу. Для нападения на Россию нескольких батальонов и одной дивизии будет мало. Тем временем наши соседи из Литвы не удивлены увеличением военного присутствия Кремля в Беларуси.





«Это, конечно, проблема для Беларуси — насколько она еще может быть независимым государством. Ведь в милитаристской сфере никакой независимости уже нет. В операционном пространстве Россию и Беларусь видят как одно целое», — отмечает член комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Касчунас.





Для Литвы эта ситуация чрезвычайно неприятная, так как страна окажется между двумя «Самаркандами» – в Беларуси и Калининградской области. Остальные — будут расположены в глубине Российской Федерации.













Но чем грозит этот комплекс?





«Это может быть связь между штабами и беспилотными аппаратами, связь между самолетами и GPS-системой ориентации в пространстве. Так что все, что может работать в радиодиапазоне, все это может находится под системой РЭП «Самарканд», – говорит Виктор Литовкин.





О принятом на вооружение только в прошлом году Самарканде мы знаем немного. Говорят, что он должен поддерживать Военно-морской флот Кремля — поэтому и будет располагаться на российском узле связи «Вилейка» в Беларуси. Говорят о дальности действия по крайней мере 300 километров. Не говорят о том, какой может быть настоящая опасность от «Самаркандов».









«Конечно, они могут быть использованы и против тех систем техники и вооружения, которые есть в белорусской армии – это факт. Да и любой другой армии – это просто вопрос настроек этой техники», – говорит руководитель проекта «Belarus Secutity Blog» Андрей Паротников.





Лукашенко, который так громко заявляет о стремлении к нейтральному статусу, может потерять даже существующие тусклые шансы на такую позицию в противостоянии России с Западом. Наши соседи из NATO полагают, что у Минска просто может не быть выбора.





Лауринас Касчунас, член комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы, считает, что «ему нужны деньги. Ему нужен газ, ему нужны схемы по реэкспорту нефтепродуктов – он же с этого живет. У Кремля есть рычаги, как на него надавить. Мы знаем, что стратегическая цель Кремля – не только абсорбировать Беларусь, но и разместить там военные базы».





Что может противопоставить Беларусь? Определенные Меры против такой радиоэлектронной атаки принимаются уже сейчас.





«За последние полтора года очень много случаев, когда транспортная авиация заходит на авиабазу в Мачулищах — из города. Не из поля, а из города. Зачем это нужно, по визуальной ориентировке? А на случай, если будет уничтожено собственное радиолокационное поле», — продолжает Андрей Паротников.





Хватит ли этого в случае кризисной ситуации, скорее вопрос риторический. Независимые СМИ далеко не первый год говорят о непосредственной угрозе независимости со стороны России. От этих слов все еще отмахиваются. Как возмущались и слухами о появлении чужих войск в Беларуси. Так вот они: новейшее российское оружие будет на белорусской земле уже в следующем году.