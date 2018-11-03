ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский «Самарканд» на белорусском пороге. Против кого?

04.11.2018 11:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
От размещения российской авиабазы официальному Минску удалось отбиться. Военный контингент, которым пугали во время учений «Запад-2017», также отменяется. Но все-таки российское оружие в нашей стране появится – уже через год. Кремль разворачивает сеть новейших комплексов радиоэлектронной борьбы «Самарканд» – на своей территории и на белорусской. На что способны эти полусекретные машины и чем это может грозить Беларуси и соседям?

Российский «Самарканд» на белорусском пороге. Против кого?
Шестнадцать комплексов радиоэлектронной борьбы разместит Российская Федерация на тринадцати объектах на своей территории и… нашей. О появлении иностранного оружия в нашей стране сообщило ни белорусское Министерство обороны, ни даже российские коллеги. Официального сообщения не было аж до четверга – до этого был только тендер на монтаж «Самаркандов» на закрытом аукционе. В Москве пожимают плечами – надо защищать союзника, передает "Белсат".

«Не надо забывать, что Беларусь граничит с Польшей, странами NATO, где создаются базы для агрессии против России и в том числе против Беларуси, поэтому размещение систем РЭБ – «Самарканд» на белорусской земле мне кажется вполне логичным», – считает военный обозреватель из Москвы Виктор Литовкин.

В странах Балтии и в Польше на ротационной основе расположены 4 международные батальоны NATO.



Правительство в Варшаве попросило Вашингтон разместить на своей территории постоянную американскую базу. Для нападения на Россию нескольких батальонов и одной дивизии будет мало. Тем временем наши соседи из Литвы не удивлены увеличением военного присутствия Кремля в Беларуси.

«Это, конечно, проблема для Беларуси — насколько она еще может быть независимым государством. Ведь в милитаристской сфере никакой независимости уже нет. В операционном пространстве Россию и Беларусь видят как одно целое», — отмечает член комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Касчунас.

Для Литвы эта ситуация чрезвычайно неприятная, так как страна окажется между двумя «Самаркандами» – в Беларуси и Калининградской области. Остальные — будут расположены в глубине Российской Федерации.



Но чем грозит этот комплекс?

«Это может быть связь между штабами и беспилотными аппаратами, связь между самолетами и GPS-системой ориентации в пространстве. Так что все, что может работать в радиодиапазоне, все это может находится под системой РЭП «Самарканд», – говорит Виктор Литовкин.

О принятом на вооружение только в прошлом году Самарканде мы знаем немного. Говорят, что он должен поддерживать Военно-морской флот Кремля — поэтому и будет располагаться на российском узле связи «Вилейка» в Беларуси. Говорят о дальности действия по крайней мере 300 километров. Не говорят о том, какой может быть настоящая опасность от «Самаркандов».


«Конечно, они могут быть использованы и против тех систем техники и вооружения, которые есть в белорусской армии – это факт. Да и любой другой армии – это просто вопрос настроек этой техники», – говорит руководитель проекта «Belarus Secutity Blog» Андрей Паротников.

Лукашенко, который так громко заявляет о стремлении к нейтральному статусу, может потерять даже существующие тусклые шансы на такую позицию в противостоянии России с Западом. Наши соседи из NATO полагают, что у Минска просто может не быть выбора.

Лауринас Касчунас, член комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы, считает, что «ему нужны деньги. Ему нужен газ, ему нужны схемы по реэкспорту нефтепродуктов – он же с этого живет. У Кремля есть рычаги, как на него надавить. Мы знаем, что стратегическая цель Кремля – не только абсорбировать Беларусь, но и разместить там военные базы».

Что может противопоставить Беларусь? Определенные Меры против такой радиоэлектронной атаки принимаются уже сейчас.

«За последние полтора года очень много случаев, когда транспортная авиация заходит на авиабазу в Мачулищах — из города. Не из поля, а из города. Зачем это нужно, по визуальной ориентировке? А на случай, если будет уничтожено собственное радиолокационное поле», — продолжает Андрей Паротников.

Хватит ли этого в случае кризисной ситуации, скорее вопрос риторический. Независимые СМИ далеко не первый год говорят о непосредственной угрозе независимости со стороны России. От этих слов все еще отмахиваются. Как возмущались и слухами о появлении чужих войск в Беларуси. Так вот они: новейшее российское оружие будет на белорусской земле уже в следующем году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От размещения российской авиабазы официальному Минску удалось отбиться. Военный контингент, которым пугали во время учений «Запад-2017», также отменяется. Но...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мне постоянно звонили жители Лиды и практически в режиме реального времени сообщали о местоположении автомобиля». История с продажей машины завершилась хэппи-эндом.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика