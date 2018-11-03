|
Российский «Самарканд» на белорусском пороге. Против кого?
От размещения российской авиабазы официальному Минску удалось отбиться. Военный контингент, которым пугали во время учений «Запад-2017», также отменяется. Но все-таки российское оружие в нашей стране появится – уже через год. Кремль разворачивает сеть новейших комплексов радиоэлектронной борьбы «Самарканд» – на своей территории и на белорусской. На что способны эти полусекретные машины и чем это может грозить Беларуси и соседям?
Шестнадцать комплексов радиоэлектронной борьбы разместит Российская Федерация на тринадцати объектах на своей территории и… нашей. О появлении иностранного оружия в нашей стране сообщило ни белорусское Министерство обороны, ни даже российские коллеги. Официального сообщения не было аж до четверга – до этого был только тендер на монтаж «Самаркандов» на закрытом аукционе. В Москве пожимают плечами – надо защищать союзника, передает
«Не надо забывать, что Беларусь граничит с Польшей, странами NATO, где создаются базы для агрессии против России и в том числе против Беларуси, поэтому размещение систем РЭБ – «Самарканд» на белорусской земле мне кажется вполне логичным», – считает военный обозреватель из Москвы Виктор Литовкин.
В странах Балтии и в Польше на ротационной основе расположены 4 международные батальоны NATO.
Правительство в Варшаве попросило Вашингтон разместить на своей территории постоянную американскую базу. Для нападения на Россию нескольких батальонов и одной дивизии будет мало. Тем временем наши соседи из Литвы не удивлены увеличением военного присутствия Кремля в Беларуси.
«Это, конечно, проблема для Беларуси — насколько она еще может быть независимым государством. Ведь в милитаристской сфере никакой независимости уже нет. В операционном пространстве Россию и Беларусь видят как одно целое», — отмечает член комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Касчунас.
Для Литвы эта ситуация чрезвычайно неприятная, так как страна окажется между двумя «Самаркандами» – в Беларуси и Калининградской области. Остальные — будут расположены в глубине Российской Федерации.
Но чем грозит этот комплекс?
«Это может быть связь между штабами и беспилотными аппаратами, связь между самолетами и GPS-системой ориентации в пространстве. Так что все, что может работать в радиодиапазоне, все это может находится под системой РЭП «Самарканд», – говорит Виктор Литовкин.
О принятом на вооружение только в прошлом году Самарканде мы знаем немного. Говорят, что он должен поддерживать Военно-морской флот Кремля — поэтому и будет располагаться на российском узле связи «Вилейка» в Беларуси. Говорят о дальности действия по крайней мере 300 километров. Не говорят о том, какой может быть настоящая опасность от «Самаркандов».
«Конечно, они могут быть использованы и против тех систем техники и вооружения, которые есть в белорусской армии – это факт. Да и любой другой армии – это просто вопрос настроек этой техники», – говорит руководитель проекта «Belarus Secutity Blog» Андрей Паротников.
Лукашенко, который так громко заявляет о стремлении к нейтральному статусу, может потерять даже существующие тусклые шансы на такую позицию в противостоянии России с Западом. Наши соседи из NATO полагают, что у Минска просто может не быть выбора.
Лауринас Касчунас, член комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы, считает, что «ему нужны деньги. Ему нужен газ, ему нужны схемы по реэкспорту нефтепродуктов – он же с этого живет. У Кремля есть рычаги, как на него надавить. Мы знаем, что стратегическая цель Кремля – не только абсорбировать Беларусь, но и разместить там военные базы».
Что может противопоставить Беларусь? Определенные Меры против такой радиоэлектронной атаки принимаются уже сейчас.
«За последние полтора года очень много случаев, когда транспортная авиация заходит на авиабазу в Мачулищах — из города. Не из поля, а из города. Зачем это нужно, по визуальной ориентировке? А на случай, если будет уничтожено собственное радиолокационное поле», — продолжает Андрей Паротников.
Хватит ли этого в случае кризисной ситуации, скорее вопрос риторический. Независимые СМИ далеко не первый год говорят о непосредственной угрозе независимости со стороны России. От этих слов все еще отмахиваются. Как возмущались и слухами о появлении чужих войск в Беларуси. Так вот они: новейшее российское оружие будет на белорусской земле уже в следующем году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От размещения российской авиабазы официальному Минску удалось отбиться. Военный контингент, которым пугали во время учений «Запад-2017», также отменяется. Но...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)