США возобновляют все санкции против Ирана. Отобьется ли это на Беларуси

"Белсат" . Новые американские санкции вступят в силу с 5 ноября, сообщает ВВС. В санкционный список попадут более 700 лиц, фирм, судов и самолетов, а также крупнейшие банки, нефтяные и транспортные компании, передает





Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель санкций – заставить Иран кардинальным образом изменить свое поведение на международной арене. Он перечислил 12 требований, которые должен выполнить Тегеран, если он хочет отмены санкций. Требования Вашингтона включают отказ от поддержки терроризма и военного вмешательства в Сирии, а также полное прекращение разработок по созданию ракетных и ядерных вооружений. Евгений Красулин, кандидат исторических наук, считает, что США через санкции реализовывают стратегию наведения порядка на Ближнем Востоке.





«Белый дом вводит санкции с целью лишить Тегеран тех средств, которые страна тратит на поддержание Хезболлы в Ливане, хуситов в Йемене и конечно режима Асада в Сирии. После введения санкций средства за экспорт иранской нефти будут поступать на специальные счета, которые будут находиться за пределами Ирана. Теперь эти деньги будут расходоваться только на приобретение гуманитарных товаров и другие гуманитарные цели. Таким образом Иран больше не сможет финансировать движения и структуры, которые являются или считаются террористическими, кроме того Иран больше не сможет развивать свою ядерную программу», – говорит Евгений Красулин.





Международная реакция на санкции





Введение санкций пришлось по душе многим странам. В том числе и в Евросоюзе звучат заявления, которые идут вразрез политики США, отмечает Евгений Красулин. С другой стороны ярко продемонстрировал свою позицию Китай. В ноябре Пекин отказался полностью от Иранской нефти. Соответственно, нет заказов на транспортировку нефти. То есть получается, что Китай фактически присоединился к санкциям США.





Против санкций Белого дома в отношении Ирана выступает Кремль. Согласно заявлению министра энергетики России Александра Новака ограничения были введены без решения на уровне Совета Безопасности ООН, сообщает Московский комсомолец.





Издание пишет, что Россия ищет возможности для продолжения взаимоотношений с Ираном в условиях американских санкций в отношении Исламского государства. Москва заявляет, что будет работать по модели «нефть в обмен на товары».





При этом санкции США в отношении Ирана идут России только на пользу, убежден директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.









«В последнее время между Тегераном и Москвой нарастают и геополитические противоречия, особенно в деле с Сирией, где Россия по сути играет роль сдерживания иранского влияния. Формально Россия выступает против санкций потому, что Москва была участником переговоров по достижении с Ираном так называемого «ядерного договора». С учетом вклада в нее подписание отказа от ее поддержки выглядело бы странно. Тем более, что решение Дональда Трампа дает еще один аргумент Кремлю публично раскритиковать США за нарушение международного права», – отмечает Арсений Сивицкий.





Исключения из санкций США





Но и новые санкции имеют некоторые исключения. Так ограничения не коснутся восьми стран-участниц соглашения с Ираном, которые смогут продолжать импортировать иранскую нефть. По словам госсекретаря США, многие страны, зависящие от импорта иранской нефти, получили возможность продолжать её покупать при условии, что поставки будут постепенно сокращаться пока не прекратятся. Среди восьми таких стран: Италия, Япония, Индия, Южная Корея, а также Турция.





Реакция Тегерана





Представитель министерства иностранных дел в Тегеране Бахрам Касем заявил, что Иран обладает необходимыми знаниями и ресурсами для ведения самостоятельной экономической политики.





«Возможность того, что Америка сможет достичь своих экономических целей с помощью санкций, является весьма спорной, а достижение политических целей таким путем невозможно», – сказал дипломат Бахрам Касем, отмечает ВВС.





Повлияют ли санкции против Ирана на Беларусь





Для нашей страны каких-то важных последствий от введения санкций ожидать не стоит, считает Евгений Красулин.





«Пока трудно говорить, как эти санкции могут отразиться на нашей стране. Если конечно Беларусь не начнут использовать как вариант обхода санкций. Тогда на нашей стране может отразиться достаточно больно. Ведь позиция Вашингтона достаточно серьезная. А так вообще вряд ли ограничения США выльются в какие-то существенные экономические последствия для Минска . Что касается каких-то политических причин – то даже если и будут какие-то заявления официального Минска, то они будут очень осторожны», – подытоживает Евгений Красулин.



