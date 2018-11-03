От личной охраны президента до свердловской колонии: история могилевского боксера













— Денис, расскажите, как вы пришли в спорт?

— Я родился в Беларуси в городе Могилеве . Сначала — с 9 до 12 лет — занимался велоспортом, потом — с 12 до 16 лет — триатлоном. Был в сборной Белоруссии по триатлону, выигрывал соревнования. Потом поступил в могилевское училище олимпийского резерва — сначала на отделение триатлона. Познакомился с ребятами, которые занимались боксом, они привели меня на тренировку, надели перчатки и позвали на ринг. Там я, конечно, немного получил, но меня это зацепило, и я начал заниматься. А потом перешел на отделение бокса и полностью ушел в этот спорт.













После училища пошел в армию и там продолжил заниматься рукопашным боем. Меня взяли в погранвойска. После службы устроился работать в отряд милиции особого назначения. Там я прошел квалификационные испытания на право ношения крапового берета — это высшая награда спецназа, символ мужества. На одних соревнованиях познакомился с ребятами из личной охраны президента Беларуси Александра Лукашенко. Они пригласили меня попробовать устроиться к ним.

— Какие испытания пришлось пройти?

— Нужно было сдать нормативы: кросс, подтягивания, отжимания — все это в бронежилете. А также показать навыки единоборств, кикбоксинга, рукопашного боя, стрельбы. После этого прошел спецпроверку по линии КГБ и так оказался в личной охране президента.













— Тяжело там работать?

— Работать — нет. Когда ты находишься рядом с президентом, то просто смотришь вокруг, чтобы все было хорошо. А вот на тренировках очень тяжело, ты готовишься к самым неожиданным ситуациям. Регулярно рукопашный бой, стрельба, в том числе в темноте. Не зря наша охрана считается одной из самых лучших в мире.













— С самим Лукашенко, пока работали, общались?

— Нет. Президент общается только с начальником своей службы безопасности и с начальником личной охраны. Больше ни с кем.

— А почему уволились?

— Наверное, это образ жизни, а не профессия. На этой службе нет никакой личной жизни — только работа, и все. Поэтому и ушел. После увольнения я приехал в Москву. Сначала в профессиональных боях дрался за деньги (в том числе под псевдонимом Дмитрий Прибыш). Затем стал работать в фитнес-клубе тренером по боксу, кикбоксингу. В том числе тренировал детей, у меня много талантливых учеников, которые занимали призовые места на соревнованиях. Еще преподавал женскую самооборону. Работал в таких известных фитнес-клубах, как «Онегинъ», Hard Candy, который открыла Мадонна. В клубе, где я работал, занимались Андрей Малахов, Александр Карелин, Расул Мирзаев, Федор Емельяненко. Кстати, с Емельяненко я уже был знаком — он приезжал в нашу бригаду спецназа, где я проходил испытание на право ношения крапового берета.





















В клубе я тренировал актера сериала «Физрук» Данила Вахрушева.









— Вы добились званий чемпиона и неоднократного призера Беларуси по рукопашному бою и боксу, выигрывали соревнования Москвы и Московской области по тайскому боксу, стали чемпионом СНГ среди спецподразделений по рукопашному бою. Как так получилось, что вы — обладатель множества медалей, известный спортсмен — и вдруг попали в колонию из-за наркотиков?

— Когда я занимался тайским боксом и участвовал в профессиональных боях, получил много травм. У меня был сломан нос, ребра, было множество ушибов, растяжение. Однажды мне для снятия болей и повышения болевого порога посоветовали наркотические средства. Это и привело меня в колонию.

— Вас приговорили к двум годам в колонии общего режима. Почему вы отбывали наказание в Нижнем Тагиле, ведь ранее жили в Москве?

— Во-первых, некоторое время я уже проживал в Екатеринбурге с девушкой — из-за нее я тогда уехал из Москвы. Правда, счастье длилось всего полтора года. Во-вторых, для бывших спецназовцев есть только две колонии — в Кирове и Нижнем Тагиле. Меня отправили в ИК № 13 в Тагил.

— Что можете рассказать о жизни там?

— Наверное, бытовые условия, питание можно назвать хорошими. Но психологическая атмосфера очень тяжелая. Все продается и покупается. Например, должности между осужденными распределяет дневальный. Чтобы попасть на работу в медсанчасть, что считается престижным, предлагали, например, заплатить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

О сотрудниках ничего не могу сказать. Но если есть деньги, то все в этой колонии будет хорошо. Были там люди, которые пытались пожаловаться на администрацию, их закрывали в ШИЗО и держали по 80 — 90 суток.

Когда приезжает какая-то проверка, ни один заключенный не скажет ничего плохого про администрацию, потому что в дальнейшем он испортит свою судьбу, например, не получит направление на условно-досрочное освобождение. Никто не связывается.

Колония — это, конечно, очень суровая школа жизни. Ради улучшения своего быта некоторые люди становятся интриганами. Вокруг сплетни и предательство. Я могу сказать, что, отбыв наказание, ушел с гордо поднятой головой и чистой совестью, не изменил себе и своим принципам.







— А чем вы сами занимались в колонии?

— Проводил зарядку в отряде и работал на швейном станке в швейном цеху. Меня в колонии уважали — силу уважают, к сильным всегда тянутся.

— Денис, вы снимались в клипе на песню «Твердый знак» известной рэп-группы «Каспийский груз». Это песня про тюрьму и бокс. Она про вас? Вы получили роль в этом клипе до или после заключения?

— Я снялся в этом клипе еще до колонии. Его снимали в клубе бокса, где я работал. Но теперь этот клип подходит и под мою судьбу. Там говорится, что бывшие спортсмены могут оказаться в тюрьме, а бывшие заключенные — в спорте. Но как бы то ни было, решающая фраза — это «тюрьма не по мне». Действительно, только люди без цели в жизни могут захотеть вернуться обратно. Я вот назад не хочу совершенно. У меня много планов на будущее.

— Поделитесь?

— Сейчас я вернулся в Беларусь — долго не видел родителей и своего сына. В дальнейшем планирую продолжить тренерскую деятельность, открыть свой клуб единоборств. Буду снова тренировать детей и, как и раньше, радоваться их победам. Знаете, когда мои ученики выигрывают соревнования, я радуюсь за них в два раза больше, чем если бы победителем был я сам.













Возможно, вернусь в Москву или уеду за границу, где профессия персонального тренера более востребована. Мой друг — чемпион мира по боксу Роман Кармазин уехал работать в Америку. Мы переписываемся, и он говорит, что там условия намного лучше. Лучше отношение к спортсменам и тренерам. Возможно, уеду туда. В общем, планов много, и я надеюсь, что их удастся воплотить в жизнь.



В редакциюобратился Денис Халупов, в спортивном мире известный под именем Дмитрий Прибыш. Он рассказал свою историю том, как чемпион Беларуси и СНГ среди бойцов спецподразделений по рукопашному бою и боксу охранял президента, работал фитнес-тренером в клубе, где занимается Андрей Малахов, как снялся в клипе известной группы, отбыл срок в свердловской колонии и нашел силы вернуться к полноценной жизни.