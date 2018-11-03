Поздней осенью игровая метрополия Америки на несколько дней превращается в своего рода Мекку для компаний, занимающихся переделкой автомобилей. Вот уже с 1967 года ежегодно в Лас-Вегасе проходит крупнейшая в мире выставка аксессуаров, тюнинга и специального оборудования или просто SEMA. Авторитет этого шоу сейчас настолько велик, что его не обходят стороной и гиганты автоиндустрии, сознательно отдающие свои серийные машины на «растерзание» сторонним тюнинг-ателье — без каких-либо модных нынче заморочек на экологических нормах и топливной экономичности.

В первую очередь покрасоваться перед местной публике всячески стараются американские производители, но в последнее время за океаном свои переделанные до неузнаваемости машины выставляют также и компании из Азии — в частности, Honda, Kia и Toyota. Последняя, к слову, уже не первый год демонстрирует в «городе грехов» что-нибудь эдакое. Так, три года назад японцы шокировали публику лимузином на базе пикапа Tundra, в 2016 году показали 2000-сильную заниженную версию внедорожника Land Cruiser , а в прошлом году подготовили к выставке не на шутку «заряженный» вариант «паркетника» CH-R . В этот раз доработке снова подвергся грузовичок Tundra, который совместно с Pizza Hut был переоборудован в… мобильную пиццерию!



Toyota Tundra Pie Pro

На месте грузовой платформы у Tundra Pie Pro организована кухня с двумя роботами-манипуляторами: один из них достает пиццу из холодильника и помещает ее в печь, а второй достает уже готовый продукт, разрезает его на шесть кусков и упаковывает пиццу (процесс приготовления занимает 6−7 минут). Прожорливого V8 под капотом тут, как ни странно, нет — Tundra Pie Pro оснащена знакомой по седану Mirai силовой установкой на водородных топливных элементах, энергия от которой используется и для питания всего кухонного хозяйства.



Toyota Tundra Pie Pro

Люксовое отделение Lexus в свою очередь также отметилось любопытным экспонатом — это седан ES с набором аксессуаров для ценителей вина. В багажнике ES 350 F Sport, получившего кузовной обвес от японского ателье Artisan Spirit и 20-дюймовые колесные диски Rays с шинами Michelin Pilot Sport 4S, обнаруживается что-то вроде винного погребка — с отделкой дубовым деревом, холодильником и отсеками с креплениями под бутылки и бокалы. Кузов «винного» Lexus окрасили в эффектный красный цвет Signature Metallic Red.



Lexus ES 350 F Sport



Lexus ES 350 F Sport

На стенде Ford — «двухдверка» GT Carbon Series, самый легкий из суперкаров бренда, допущенных к использованию на дорогах общего пользования. Машина спецсерии весит на 18 кг легче стандартного GT — благодаря установке колесных дисков из углепластика, титановых выхлопной системы и ступичных гаек и поликарбонатной крышки двигателя с дополнительными вентиляционными отверстиями.



Ford GT Carbon Series

Из внешних отличий — элементы из некрашеного углепластика, декоративные полосы по всей длине кузова, глянцевая отделка нижних частей кузовных панелей и акценты одного из четырех цветов (серебристый, оранжевый, красный или голубой) для корпусов наружных зеркал, центральной декоративной полосы и тормозных суппортов. Недавно Ford объявила о продлении выпуска GT еще приблизительно на два года для удовлетворения высокого спроса на суперкар с 647-сильным турбо-V6 — общий тираж увеличен с первоначальной тысячи до 1350 единиц, включая «карбоновую серию».



Ford GT Carbon Series

Известное техасское ателье Hennessey Performance показало прокачанный вариант пикапа Ford F-150 Raptor, который со сменой поколений три года назад распрощался с 6,2-литровым V8 6.2 под капотом. В самом деле — турбо-V6 с 3,5 л это как-то не по-американски, рассудили в Hennessey, оснастившие свой VelociRaptor пятилитровым V8, с помощью приводного нагнетателя развивающим 758 лошадиных сил. Коробка передач — 10-ступенчатый «автомат» Ford. До 60 миль/час (97 км/ч) пикап способен разогнаться за паспортные 4,1 секунды, а четверть мили преодолеть за 12,2 секунды. Также VelociRaptor V8 получил лифтованную подвеску с увеличенным на 15,2 см клиренсом, оригинальные бамперы и 20-дюмовые колесные диски. Всего в Hennessey выпустят сотню восьмицилиндровых «Велоцирапторов» — цены начинаются от 147 950 долларов.



Hennessey VelociRaptor V8



Hennessey VelociRaptor V8

SEMA немыслима и без доработанных ретромобилей — так называемых рестомодов. Настоящим шоу-стоппером выставки этого года стало классическое купе Dodge Charger 1968 года, прошедшее доработку в Mopar, придворном тюнинг-ателье Fiat Chrysler.

Под капотом шоу-кара, названного Super Charger, расположилась компрессорная «восьмерка» Hellephant объемом 7 л и с алюминиевым блоком, преподносимая в Mopar в качестве современной версии культового движка 426 Hemi.



Dodge Super Charger Concept

Агрегат, сблокированный с 6-ступенчатой «механикой», развивает 1000 лошадиных сил и 1286 Нм крутящего момента. Примечательно, что речь идет о так называемом «crate engine» — то есть силовом агрегате, который вскоре появится в каталоге аксессуаров Mopar со всем сопутствующим навесным оборудованием, проводкой и блоком управления. Оснастить мотором Hellephant можно будет любой мускул-кар или внедорожник, приспособленный под установку Hemi, но произведенных не позже 1976 года.



Mopar Hellephant Crate Engine

Фирма Classic Recreations подготовила свой Ford Mustang Boss 429, оснастив исходный пони-кар могучим V8 объемом 9 л, развивающим 815 лошадиных сил. Работает он в паре с «механикой» Tremec, а вдобавок установлена выпускная система фирмы MagnaFlow из нержавейки. Окрашенный в черный цвет Boss 429 оснащен усиленными тормозами (с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади) и 18-дюймовыми колесными дисками American Racing VJ529 с шинами Michelin Pilot Sport. Ну не прелесть ли? В салоне «Мустанга», к слову, также используются современные компоненты, среди которых и «музыка» от Kicker.



Classic Recreations Mustang Boss 429

Эффектным рестомодом отметилось и ателье Ringbrothers, показавшее свой первый SUV, коим стал доработанный внедорожник Chevrolet K5 Blazer. Машину назвали Seaker, а под капот она получила «восьмерку» General Motors LS3 с отдачей 430 лошадиных сил. В трансмиссии используются 4-ступенчатый «автомат» Bowler Performance и система полного привода. Установлены оригинальные 17-дюймовые колеса Circle Racing с внедорожными покрышками BF Goodrich. В салоне, щедро отделанным коричневой кожей, нашлось место и тачскрину мультимедиа-системы.



Ringbrothers Chevrolet K5 Blazer



Ringbrothers Chevrolet K5 Blazer

Тюнинговых электромобилей на SEMA пока немного, но они есть — в основном, разумеется, Tesla. Ателье Unplugged Performance, например, показало комплект доработок для топ-версии Model S P100D . Предлагаемый фирмой набор для «электрички» включает кузовной обвес, состоящий в общей сложности из 19 карбоновых элементов, спортивную подвеску, карбон-керамические тормоза, облегченные колеса оригинального дизайна (диаметром от 19 до 21 дюйма) и кое-что по мелочи. Изменения касаются и салона Model S, который перешили алькантарой и дорогой кожей и приукрасили вставками из углепластика. Стоимость пакета от Unplugged Performance — 50 тысяч долларов.



Unplugged Performance Tesla Model S P100D



Unplugged Performance Tesla Model S P100D