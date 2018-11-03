Не окажитесь «гостем» в собственной квартире

А подобное нельзя исключить при оформлении договора дарения, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.



Договор дарения не может содержать условие, что даритель дарит квартиру или иное недвижимое имущество одаряемому в обмен на уход. Это больше похоже на ренту с иждивением. Дарение же является безвозмездной сделкой, то есть даритель дарит недвижимое имущество, а в обмен не получает ничего. Нельзя предусмотреть в договоре, что квартира или иное недвижимое имущество дарится в обмен на что-либо или подарок обязывает одаряемого совершить в пользу дарителя какие-либо действия.



Нотариусы разъясняют эти нюансы и советуют престарелым людям отдавать предпочтение не дарению, а завещанию. После регистрации права собственности по договору дарения одаряемый становится собственником и приобретает полное право распоряжаться имуществом по своему усмотрению. И первоначальный собственник - даритель (престарелый человек) - может запросто оказаться «гостем» в своей квартире.



Завещание же действует только после смерти наследодателя, значит, при жизни он будет сам оставаться собственником недвижимого имущества и распоряжаться им по своему усмотрению. Поэтому лучше написать завещание и в здравом уме. Составить его могут как супруг, так и супруга на свою долю, если имущество в совместной собственности. Совместное имущество супругов подразумевает, что каждый из них владеет половиной имущества. И не надо ждать, когда один из супругов умрет. А то второй может дожить до того момента, когда в удостоверении завещания ему просто-напросто могут отказать, поскольку он уже не только не может написать завещание, но и не понимает происходящего, не отдает отчета своим действиям и поступкам. Тогда нотариус, соответственно, откажется удостоверять их завещание, чтобы потом наследники не обратились в суд и не потребовали признать его недействительным.



Чаще всего завещания оспаривают заинтересованные наследники на том основании, что завещатель не отдавал отчет своим действиям, не понимал значения происходящего на момент его составления. Завещание может быть признано частично недействительным. Это происходит, когда наследники не могут прийти к согласию при определении обязательной доли в наследстве. Как правило, обязательная доля в наследстве обеспечивается другим, не завещанным имуществом умершего. И только если этого имущества не хватает, тогда выделяется обязательная доля из завещанного имущества. Однако обязательный наследник может с обязательной долей и не согласиться и обратиться в суд. Соответственно, суд, изучив материалы дела, может признать завещание частично не действительным - в части обязательного наследника.



Любовь ЛИТВИНА,

нотариус Брестского

нотариального округа