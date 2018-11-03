Литва с оптимизмом смотрит на Беларусь, но уже без наивности



Витис Юрконис, фото Delfi

Хотелось бы уже не риторики и подыгрывания, а более существенных шагов со стороны Минска, пока их не видно. Нужен серьезный диалог с обозначенными параметрами — будет больше пространства для доверия.

Участник Первого общественного форума Литвы и Беларуси «Что нас объединяет?», политолог, глава литовского офиса Freedom House Витис Юрконис в интервью Thinktanks.by подчеркнул, что Островецкая АЭС, «омрачающая наши отношения», не является единственным определяющим фактором. Хотя Минску следует понимать, что «каждый литовский политик и чиновник будет эту тему поднимать».

Оптимизм, несмотря на атомную станцию

Я назову себя оптимистом по поводу развития отношений Литвы и Беларуси. Должен признать, что многих белорусских и литовских экспертов и академиков, когда они рассуждают на тему наших отношений, ослепляет один большой факт — Островецкая АЭС. Это важная тема, но единственная. Белорусская сторона должна понять, что каждый литовский политик и чиновник будет эту тему поднимать. Это неизбежно, ведь это является важным вопросом национальной безопасности. Но, помимо АЭС, есть ряд других сфер, где у нас с сотрудничеством все в порядке и даже очень хорошо. Например, бизнес. Литва входит в топ-5 стран ЕС по экспорту в Беларусь — в компании с Германией, Великобританией, Польшей и Нидерландами. Для такой маленькой страны — это успех. По импорту мы тоже в пятерке европейских партнеров Беларуси. Так что, несмотря на все высказывания, всю риторику, бизнес сотрудничает и успешно работает.

Литву упрекают в недоброжелательности к Минску, торпедировании сближения Беларуси с Евросоюзом. Не соглашусь с такими обвинениями. Посмотрите, первый большой европейский твининг-проект с Нацбанком Беларуси — там тройка партнеров, Германия, Польша и Литва. Мы тоже заинтересованы в максимальной финансовой стабильности Беларуси. И это еще один факт, что мы хотим доброжелательного соседства. Если говорить о человеческом измерении, тут вообще все, можно сказать, превосходно: поток белорусских туристов, покупателей, тех, кто просто едет потусить в Вильнюс, много мероприятий академического сообщества, гражданского общества, правозащитных. И то, что Беларусь в последнее время открылась для иностранных туристов, тоже очень радует. Литовец может увидеть Гродно, Минск, увидеть Беларусь изнутри — это важно, ведь стереотипов с обеих сторон хватает. Так что несмотря на политическую риторику и некоторые сложные вопросы, в принципе, динамика довольно позитивная.

Что не радует

В Беларуси обычным делом для экспертов стало говорить, что Литва противостоит сотрудничеству Минска и Брюсселя — мол, это месть за атомную станцию в Островце. Но это не так. Просто у нас есть неприятный опыт. Давайте вспомним, как в 2008—2010 годах Литва была пионером в диалоге с Минском. Но официальный Минск подставил тогда всю Европу и нас в том числе. Я имею в виду события 19 декабря 2010 года и то, что последовало после них. Конечно, литовское руководство сейчас смотрит на сближение ЕС и Беларуси более осторожно. Урок мы выучили. Пусть Европа, может быть, этот урок не помнит, но мы помним.

Во-вторых, вопрос влияния России в соседней стране всегда будет беспокоить Литву. Мы хотим искреннего разговора, но в Минске немногие из чиновников и политиков готовы искренне говорить об этом. Мы понимаем причины и механизмы такого поведения — у нас все-таки общее и советское прошлое, но надо нас убаюкивать риторикой и считать наивными. Оптимизм — не равно наивность. Она есть у некоторых стран ЕС, но не у нас. Мы видим влияние России на Беларусь во всех сферах — в экономике, в политике, в информационном пространстве. Много заявлений о нейтральности, о диалоговой площадке, но позвольте, какая нейтральная сторона, если Беларусь находится в военном союзе с Россией, проводит совместные учения, если на ее территории есть два военных объекта России? Не стало бы больше. На хочется видеть максимально независимую Беларусь, но сейчас мы не можем не видеть некоторые проявления в Минске кремлевской политики. Да та же самая Островецкая АЭС — это российский проект, который еще больше вовлекает в зависимость Беларусь. Я понимаю, что Беларусь за день не может сделать поворот на 180 градусов, но должны быть не риторические шаги, не какие-то подыгрывания проевропейским силам, а нечто конкретное, существенное. Пока существенных сигналов не видно. Между тем, из самой России исходят очень тревожные сигналы. Кремль воюет с собственной молодежью, ничего хорошего для будущего этой страны такие действия не принесут. Значит, перемены в России будут очень резкие и жесткие, что не может не затронуть всех соседей.

Граница Европы там, где заканчивается территория права

Мы никого не поучаем. Мы сделали свой европейский выбор, выбор правового государства с четкими правилами игры, с уважением и соблюдением прав человека. Если белорусский народ выбирает жизнь не в правовом государстве, с неподотчетной властью, без разделения ветвей власти — это его выбор и его же ответственность. Понятно, что изменений сложно ожидать в один день. Но даже в экономике мы не видим желания приближаться к западному миру, как не стараются финансовые международные институты, как не призывают Беларусь начать реформы — их не происходит.

Территория доверия

Не соглашусь с мнением, что сейчас в Беларуси нет никакого пространства действий для гражданского общества. Да, оно селективное, да, иногда просто для галочки — посидеть за круглым столом для картинки. Но все же, когда общаюсь с представителями гражданского общества в Беларуси, есть такое чувство, что чуть больше кислорода появилось. Это не обязательно какие-то системные изменения, но то, что хотя бы нет уже статьи 193.1 — это уже что-то хорошее. Понятно, что ей не особо пользовались, но ее отмена — уже обнадеживающий пример. Очень большая задача для европейских стран — не делать картинку, а действительно расширять сотрудничество с гражданским обществом. В экономике уже видим взаимодействие с неправительственными организациями, тот же КЕФ, но давайте распространять и на другие сектора — тем хватает. Я бы хотел, чтобы европейские коллеги были оптимистами по отношению к Беларуси, никто не хочет отвернуться от Минска, мы должны найти способ общаться с белорусами, но не на фундаменте наивности. Нужен серьезный диалог с обозначенными параметрами, дедлайнами и так далее — тогда может быть хоть какое-то движение к правилам совместной игры, тогда появится больше пространства для доверия. Прошли отрезок — идем дальше, миллиметр за миллиметром.