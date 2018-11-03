В Лидском районе 10-летняя девочка заболела корью





По данным Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии в агрогородке Бердовка (Лидский район) зарегистрирован случай кори у ребенка 10 лет. Диагноз выставлен 26 октября текущего года.

Об этом в социальной сети «В Контакте» сообщил заведующий детской поликлиникой г. Лида Сергей Рак.

«Ребенок лечился в стационарах города Лида и Гродно. Клиника кори нетипичная. Предварительный диагноз выставлен по лабораторным данным. Заключительный диагноз ещё не выставлен. Проводится эпидемиологическое расследование. Установлено наблюдение за контактными. Других случаев кори в Лидском районе не зарегистрировано. Единственной защитой против кори является прививка», — добавил специалист.

Напомним, что первый случай кори в стране в текущем году выявили в Волковыске у пятилетней девочки в конце февраля. Она не была привита, так как родители отказались от вакцинации. Вирус, который выявили в Волковыске, ранее не циркулировал в Беларуси.



По состоянию на начало апреля в Беларуси было зафиксировано около 40 случаев кори в Гродненской, Брестской и Гомельской областях. В Гомельскую область вирус попал из Одессы. Там с семьей отдыхал первый заболевший, он житель Жлобина. В августе в Гродно семья с двумя детьми также переболела корью. Как оказалось, дети не были привиты.



Корь — это аэрозольная инфекция: чтобы заболеть, достаточно побыть в одном помещении с тем, кто уже заболел. Инкубационный период (от момента заражения до появления симптомов) — 10−18 дней, максимальный — 21 день. Если у вас повысилась температура, появились сыпь, боли в горле, кашель, воспалилась слизистая глаз, нужно незамедлительно обращаться к врачу.