«Мне постоянно звонили жители Лиды и практически в режиме реального времени сообщали о местоположении автомобиля». История с продажей машины завершилась хэппи-эндом.





Мария из Гродно, которая просила всех неравнодушных найти проданный и не переоформленный Ford Kа, позвонила в autogrodno.by с хорошей новостью. Нынешний владелец автомобиля отозвался, а позавчера они успешно встретились и переоформили автомобиль в ГАИ.

— В среду, да еще и в четверг, мне постоянно звонили жители Лиды и практически в режиме реального времени сообщали о местоположении автомобиля, — говорит девушка. — К счастью, и нынешний владелец оказался добропорядочным человеком.

Мария рассказала, что сегодня Рамиз приехал в Гродно, оплатил штраф «за скорость» в размере 49 рублей, а следом они и машину переоформили. Причем, в ГАИ Гродно пошли навстречу и выдали мужчине новые номерные знаки сегодня, хотя для остальных выдача будет завтра.

— У меня нет сомнений, что новый владелец не мог приехать на переоформление в предыдущие разы. Он действительно находился в больнице, я ему верю. Также хочу поблагодарить все неравнодушных, спасибо за ваши звонки! — добавила девушка.

Напомним, Мария продала свой автомобиль «перекупу» примерно два месяца назад — он приезжал с женой, уверял что машина для нее, а через 2 недели позвонил и дал контакты нового владельца. Мол, по переоформлению разбирайтесь с ним, жене машина не понравилась. Сам же «перекуп» ни в какую не соглашался переоформлять машину в ГАИ сразу после покупки, ссылался на нехватку времени и денег, говорил про скорую получку. Продал же он Ford Ka в два раза дороже, чем покупал его у Марии. А когда девушка получила «письмо счастья», то решила дать делу огласку.