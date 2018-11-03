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Социальный бизнес с «Двумя полосками». Чтобы купить электроколяску, в Лиде запустили интернет-проект по продаже кроссовок

04.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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Социальный бизнес с «Двумя полосками». Чтобы купить электроколяску, в Лиде запустили интернет-проект по продаже кроссовок

Авторы благотворительного интернет-проекта – колясочник из Лиды Александр Авдевич и маркетолог из Гродно Алеся Дубровская. Суть простая: покупаешь кроссовки, а часть денег отправляется конкретному человеку, которому нужна помощь.

Авторы сразу объясняют: название проекта «Две полоски» не имеет никого отношения к беременности. Все прозаичнее – именно такое количество линий изображено на кроссовках, которые уже долгие годы производят на Лидской обувной фабрике. И сегодня у известных не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве кроссовок появился новый, можно сказать, благотворительный формат. Лидская обувная фабрика тоже стала частью проекта.

Чтобы внести свой вклад, нужно оформить заявку на покупку кроссовок на сайте  dvepoloski.by.  15 рублей от стоимости каждой приобретенной пары идут на благотворительность.

Социальный бизнес с «Двумя полосками». Чтобы купить электроколяску, в Лиде запустили интернет-проект по продаже кроссовок

Сейчас деньги от продаж кроссовок собирают на покупку электрической коляски для Маргариты Шнип. Обычная коляска девушке не подходит, так как из-за болезни ее мышцы сильно ослаблены. Сейчас уже собрано больше половины нужной суммы. Статус суммы отображается на специальном индикаторе, который есть на сайте проекта.

Социальный бизнес с «Двумя полосками». Чтобы купить электроколяску, в Лиде запустили интернет-проект по продаже кроссовок

–Такая форма благотворительности отлично подходит современному человеку.  Он не просто отдает куда-то деньги, на руках остается конкретный товар, и при этом он знает, что деньги от его покупки будут полезны другому человеку, – рассказывает Алеся Дубровская.

Социальный бизнес с «Двумя полосками». Чтобы купить электроколяску, в Лиде запустили интернет-проект по продаже кроссовок

Александр Авдевич в свою очередь подчеркивает, что социальное предпринимательство в последние годы стало набирать все большую популярность в Беларуси.

– Спустя некоторое время бизнесмену становится мало просто успешно вести бизнес. Как бы странно это не звучало, но простое «зарабатывание» денег приедается. Поэтому фишка работает, и предприниматели охотно идут на сотрудничество. В нашем проекте также есть патриотический момент – мы выбрали белорусский бренд, который делает классную обувь, – подчеркивает Александр Авдевич.

Пока оплатить покупку можно только в банке: на сайте пользователь оформляет заявку, чтобы кураторы сделали заказ на фабрике. Сейчас уже более 100 человек хотят купить лидские кроссовки.

Социальный бизнес с «Двумя полосками». Чтобы купить электроколяску, в Лиде запустили интернет-проект по продаже кроссовок

– Мы занимаемся регистрацией сайта как интернет-магазина, и процесс этот не простой. Сейчас разбираемся с бумагами, ставим печати, подписи и прочее. Это единственная наша проблема, но мы над этим работаем, так что система оплаты станет гораздо проще, – поясняет Александр.

Сейчас Александр и Алеся готовятся к участию на Белорусской неделе предпринимательства, где будут представлять свой проект, пишет «Гродненская правда».

 
Теги: Гродно
 
 
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Авторы благотворительного интернет-проекта – колясочник из Лиды Александр Авдевич и маркетолог из Гродно Алеся Дубровская. Суть простая: покупаешь кроссовки, а...
 
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