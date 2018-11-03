Социальный бизнес с «Двумя полосками». Чтобы купить электроколяску, в Лиде запустили интернет-проект по продаже кроссовок

Авторы благотворительного интернет-проекта – колясочник из Лиды Александр Авдевич и маркетолог из Гродно Алеся Дубровская. Суть простая: покупаешь кроссовки, а часть денег отправляется конкретному человеку, которому нужна помощь.

Авторы сразу объясняют: название проекта «Две полоски» не имеет никого отношения к беременности. Все прозаичнее – именно такое количество линий изображено на кроссовках, которые уже долгие годы производят на Лидской обувной фабрике. И сегодня у известных не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве кроссовок появился новый, можно сказать, благотворительный формат. Лидская обувная фабрика тоже стала частью проекта.

Чтобы внести свой вклад, нужно оформить заявку на покупку кроссовок на сайте dvepoloski.by. 15 рублей от стоимости каждой приобретенной пары идут на благотворительность.





Сейчас деньги от продаж кроссовок собирают на покупку электрической коляски для Маргариты Шнип. Обычная коляска девушке не подходит, так как из-за болезни ее мышцы сильно ослаблены. Сейчас уже собрано больше половины нужной суммы. Статус суммы отображается на специальном индикаторе, который есть на сайте проекта.



