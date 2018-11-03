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В Беларуси хотят выйти на 100-процентную оплату почтовых услуг
04.11.2018 — Разное | Свислочская газета
В Беларуси хотят сделать 100%-ую оплату почтовых услуг.
К 2020-му году белорусы будут возмещать 100% стоимости почтовых услуг. Об этом информирует пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
Сообщается, нововведение затронет те почтовые услуги, которые регулируются государством.
Данная мера будет внедрена в соответствии с новой антиинфляционной программой.
Как поясняют в МАРТ, за шесть месяцев 2018 года уровень возмещения затрат на пересылку простых внутренних отправлений письменной корреспонденции составил 92,1% .
К таким отправлениям относятся письма, почтовые карточки, бандероли, мелкие пакеты, для данного типа отправлений не требуется расписка или уведомление.
Белновости.
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К 2020-му году белорусы будут возмещать 100% стоимости почтовых услуг.
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