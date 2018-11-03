﻿ В Беларуси хотят выйти на 100-процентную оплату почтовых услуг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси хотят выйти на 100-процентную оплату почтовых услуг

04.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси хотят выйти на 100-процентную оплату почтовых услуг

В Беларуси хотят сделать 100%-ую оплату почтовых услуг.

К 2020-му году белорусы будут возмещать 100% стоимости почтовых услуг. Об этом информирует пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Сообщается, нововведение затронет те почтовые услуги, которые регулируются государством.

Данная мера будет внедрена в соответствии с новой антиинфляционной программой.

Как поясняют в  МАРТ, за шесть месяцев 2018 года уровень возмещения затрат на пересылку простых внутренних отправлений письменной корреспонденции составил 92,1% .

К таким отправлениям относятся письма, почтовые карточки, бандероли, мелкие пакеты, для данного типа отправлений не требуется расписка или уведомление.

 

Белновости.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 2020-му году белорусы будут возмещать 100% стоимости почтовых услуг.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не окажитесь «гостем» в собственной квартире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика