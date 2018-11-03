В Беларуси хотят выйти на 100-процентную оплату почтовых услуг





В Беларуси хотят сделать 100%-ую оплату почтовых услуг.

К 2020-му году белорусы будут возмещать 100% стоимости почтовых услуг. Об этом информирует пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Сообщается, нововведение затронет те почтовые услуги, которые регулируются государством.

Данная мера будет внедрена в соответствии с новой антиинфляционной программой.

Как поясняют в МАРТ, за шесть месяцев 2018 года уровень возмещения затрат на пересылку простых внутренних отправлений письменной корреспонденции составил 92,1% .

К таким отправлениям относятся письма, почтовые карточки, бандероли, мелкие пакеты, для данного типа отправлений не требуется расписка или уведомление.

Белновости.