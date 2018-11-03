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«Чтобы поняли, что их ждет после окончания карьеры». Хоккеисты из «Динамо» много проигрывали и их отвели на завод
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В Беларуси, в отличие от многих других европейских стран, национальным спортом считается хоккей. Наверное, потому, что этот вид спорта очень любит наш президент (но это не точно). Впрочем, наша главная хоккейная команда «Динамо» всегда отличалась довольно сносной игрой. Но не в этом сезоне – уже месяц хоккеисты не могут никого выиграть.
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«Чтобы поняли, что их ждет после окончания карьеры». Хоккеисты из «Динамо» много проигрывали и их отвели на завод
В Беларуси, в отличие от многих других европейских стран, национальным спортом считается хоккей. Наверное, потому, что этот вид спорта очень любит наш президент (но...
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