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«Чтобы поняли, что их ждет после окончания карьеры». Хоккеисты из «Динамо» много проигрывали и их отвели на завод

04.11.2018 13:10 — Разное | KYKY  
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В Беларуси, в отличие от многих других европейских стран, национальным спортом считается хоккей. Наверное, потому, что этот вид спорта очень любит наш президент (но это не точно). Впрочем, наша главная хоккейная команда «Динамо» всегда отличалась довольно сносной игрой. Но не в этом сезоне – уже месяц хоккеисты не могут никого выиграть. 

В воспитательных целях (все, как мы любим) хоккеистов решили отвести на тракторный завод, визит показали в программе «Панорама» на «Беларусь 1», пишет pressball.by. Как сказал директор «Динамо» сотрудникам завода: «Мы хотели встретиться с вами, посмотреть, какой тяжелый физический труд вы выполняете. Чтобы ребята поняли, что их, возможно, ждет после окончания карьеры». Заводчане не стали отрицать, что хоккеистам придется туго: «Да, мы будем рады вас видеть здесь. Клюшкой работать намного легче, чем здесь». 

Какие выводы сделали после этой экскурсии хоккеисты, мы не знаем. Видимо, правильные: в следующем же матче «Динамо» одержал победу 4:1. 

 
 
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В Беларуси, в отличие от многих других европейских стран, национальным спортом считается хоккей. Наверное, потому, что этот вид спорта очень любит наш президент (но...
 
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