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В Беларуси птенцы аистов не смогли улететь на юг и их приютили люди. Просто посмотрите на это
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Зимой в Беларуси не так просто выжить, поэтому многие птицы, в том числе, аисты улетают на теплый юг. Но некоторые не могут позволить себе путешествие. Например, в деревне, что находится под Речицей, в гнезде аистов остались птенцы – они были слишком маленькие, чтобы самостоятельно улететь, поэтому «родители» оставили их «дома».
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Зимой в Беларуси не так просто выжить, поэтому многие птицы, в том числе, аисты улетают на теплый юг. Но некоторые не могут позволить себе путешествие. Например, в...
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