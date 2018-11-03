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В Беларуси птенцы аистов не смогли улететь на юг и их приютили люди. Просто посмотрите на это

04.11.2018 11:47 — Разное | KYKY  
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Зимой в Беларуси не так просто выжить, поэтому многие птицы, в том числе, аисты улетают на теплый юг. Но некоторые не могут позволить себе путешествие. Например, в деревне, что находится под Речицей, в гнезде аистов остались птенцы – они были слишком маленькие, чтобы самостоятельно улететь, поэтому «родители» оставили их «дома». 

«Белсат» снял о птенцах сюжет. Как говорит героиня ролика – хозяйка выживших аистов –история, когда птенцы остаются в гнезде без родителей, а потом сами пытаются оттуда выбраться в поисках еды – абсолютно нормальная. Правда, многие птенцы не выживают. 

Двое аистов оказались упертыми. Выбрались из гнезда и сами пришли к человеку за помощью. В Деревне их приютили, накормили и познакомили с другими жильцами – кошками и собаками. Изначально женщина хотела отдать аистов в специальные учреждения, но там ей сказали, что «мест нет». Поэтому она оставила птиц у себя. Они прекрасно интегрировали в деревенскую жизнь, и даже стали приносить котам мышей. 

 
 
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Зимой в Беларуси не так просто выжить, поэтому многие птицы, в том числе, аисты улетают на теплый юг. Но некоторые не могут позволить себе путешествие. Например, в...
 
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