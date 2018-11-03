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Жил под фамилией жены, не любит российскую пропаганду. 8 фактов о бизнесмене Израилевиче
Что известно об Аркадии Израилевиче, который в последние месяцы приковал к себе внимание общества?
С новой супругой Маргаритой. Фото Instagram
До того, как появилась информация
Чем еще интересна биография совладельца группы компаний ИВ?
В школе долгое время был троечником
В интервью «Ежедневнику» Аркадий Израилевич признавался: «Я только 7-й класс закончил без троек. До этого, когда у папы спрашивали «Как учится?», он говорил «Одна четверка». Все думали – пятерки, но у меня там были тройки. Потом уже пошло, и, в общем-то, школу я закончил с одной четверкой по русскому языку».
Израилевич рассказывал, что у него часто бывали неуды, из-за чего родителей вызывали в школу.
Его родители эмигрировали в Израиль
В 1990-м. По словам бизнесмена, из-за антисемитизма. Его отец работал конструктором на МТЗ.
Пытался жить под фамилией жены
В интервью журналу «Большой» бизнесмен рассказывал, что и сам с детства сталкивался с антисемитизмом: «Класс был рабоче-крестьянский. Я понимал, что меня станут дразнить — и на переменке снова придется драться. Даже выпускные экзамены сдавал в гипсе: сломал палец в драке «из-за национального вопроса».
Одно время Израилевич хотел сменить фамилию и год прожил под фамилией первой жены. В то время он работал мастером на заводе.
Бизнесмен даже думал эмигрировать в Израиль по примеру родителей. Но его бизнес пошел на лад и предприниматель решил остаться.
В 90-х держал крупную сеть АЗС
Аркадий Израилевич признавался, что школьником мечтал стать военным, но родители его отговорили. Окончив Институт механизации сельского хозяйства по специальности инженер-электромеханик, он какое-то время проработал на заводе, а в начале девяностых окунулся в бизнес.
Впоследствии компании «ИВ» Аркадия Израилевича принадлежала достаточно крупная сеть АЗС. В 2000-х годах бизнесмен продал заправки и инвестировал в недвижимость, построив ряд бизнес-центров и жилых домов.
В последние годы Израилевич входил в сотню самых влиятельных бизнесменов страны (по версии «Ежедневника»).
Воевал с чиновниками через СМИ
До того, как Аркадий Израилевич стал активно предъявлять претензии журналистам, он неоднократно обращался к ним за помощью. Пять лет назад бизнесмен схлестнулся с представителями власти, завернувшими его инвестпроекты. Он даже публично рассказал, как в ресторане «Тусэ» случайно встретился с чиновником из комитета экономики Мингорисполкома и после обвинил его в нарушении «этических стандартов государственной службы в Беларуси».
А год назад Аркадий Израилевич рассказал, как Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» не рассчитывается с его компанией «ИВ-Инвест» за поставленный мазут.
Отправил сына учиться в Англию
Два года назад дочь бизнесмена переехала в Израиль. А его младший сын учится в Англии.
– Есть такой университет Сент Эндрюс, все принцы его заканчивали. У него основное направление математика. Очевидно, в меня пошел. По математике (университет) считается вторым-третьим, в Англии. Очень этим увлечен. У него уже совсем другое представление о мире, обо всем, – рассказывал Аркадий Израилевич.
Любит отдыхать в Дубае
В столице ОАЭ бизнесмен, по его признанию, бывал около десяти раз. Вообще Израилевич любит отдыхать в разных странах мира и по нескольку раз за год.
В ОАЭ
Не любит российскую пропаганду
В интервью журналу «Большой» бизнесмен отмечал: «Российская пропаганда сделала нас политизированными: за столом, в семьях, люди не могут говорить на определенные темы. Я понимаю, что цель российской пропаганды — придумать внешнего врага, чтобы отодвинуть свои проблемы, свалить их на кого-то».
В соцсетях Израилевич давал понять, что выступает против аннексии Крыма и считает, что Россия должно дорого за это заплатить.
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Что известно об Аркадии Израилевиче, который в последние месяцы приковал к себе внимание общества?
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