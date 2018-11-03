Жил под фамилией жены, не любит российскую пропаганду. 8 фактов о бизнесмене Израилевиче

До того, как появилась информация, он успел отметиться в скандале вокруг ресторана «Поедем, поедим»,газете «Новы час»,со своим Bentley,с новой молодой женой в Турции.

Чем еще интересна биография совладельца группы компаний ИВ?

В школе долгое время был троечником

В интервью «Ежедневнику» Аркадий Израилевич признавался: «Я только 7-й класс закончил без троек. До этого, когда у папы спрашивали «Как учится?», он говорил «Одна четверка». Все думали – пятерки, но у меня там были тройки. Потом уже пошло, и, в общем-то, школу я закончил с одной четверкой по русскому языку».

Израилевич рассказывал, что у него часто бывали неуды, из-за чего родителей вызывали в школу.





Его родители эмигрировали в Израиль





В 1990-м. По словам бизнесмена, из-за антисемитизма. Его отец работал конструктором на МТЗ.





Пытался жить под фамилией жены





В интервью журналу «Большой» бизнесмен рассказывал, что и сам с детства сталкивался с антисемитизмом: «Класс был рабоче-крестьянский. Я понимал, что меня станут дразнить — и на переменке снова придется драться. Даже выпускные экзамены сдавал в гипсе: сломал палец в драке «из-за национального вопроса».





Одно время Израилевич хотел сменить фамилию и год прожил под фамилией первой жены. В то время он работал мастером на заводе.





Бизнесмен даже думал эмигрировать в Израиль по примеру родителей. Но его бизнес пошел на лад и предприниматель решил остаться.





В 90-х держал крупную сеть АЗС





Аркадий Израилевич признавался, что школьником мечтал стать военным, но родители его отговорили. Окончив Институт механизации сельского хозяйства по специальности инженер-электромеханик, он какое-то время проработал на заводе, а в начале девяностых окунулся в бизнес.





Впоследствии компании «ИВ» Аркадия Израилевича принадлежала достаточно крупная сеть АЗС. В 2000-х годах бизнесмен продал заправки и инвестировал в недвижимость, построив ряд бизнес-центров и жилых домов.





В последние годы Израилевич входил в сотню самых влиятельных бизнесменов страны (по версии «Ежедневника»).





Воевал с чиновниками через СМИ





До того, как Аркадий Израилевич стал активно предъявлять претензии журналистам, он неоднократно обращался к ним за помощью. Пять лет назад бизнесмен схлестнулся с представителями власти, завернувшими его инвестпроекты. Он даже публично рассказал, как в ресторане «Тусэ» случайно встретился с чиновником из комитета экономики Мингорисполкома и после обвинил его в нарушении «этических стандартов государственной службы в Беларуси».





А год назад Аркадий Израилевич рассказал, как Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» не рассчитывается с его компанией «ИВ-Инвест» за поставленный мазут.





Отправил сына учиться в Англию





Два года назад дочь бизнесмена переехала в Израиль. А его младший сын учится в Англии.





– Есть такой университет Сент Эндрюс, все принцы его заканчивали. У него основное направление математика. Очевидно, в меня пошел. По математике (университет) считается вторым-третьим, в Англии. Очень этим увлечен. У него уже совсем другое представление о мире, обо всем, – рассказывал Аркадий Израилевич.





Любит отдыхать в Дубае





В столице ОАЭ бизнесмен, по его признанию, бывал около десяти раз. Вообще Израилевич любит отдыхать в разных странах мира и по нескольку раз за год.