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Лукашенко сегодня посетит Оршанский район

04.11.2018 11:41 — Разное | Партизан  
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Лукашенко сегодня ознакомится с ходом работ по комплексному развитию Оршанского района, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с ходом работ по благоустройству и социальному развитию городского поселка Болбасово, посетит Дом культуры и пообщается с местными жителями.

Население Оршанского района составляет более 156 тыс. человек, в том числе около 133 тыс. — городское. Агропромышленный комплекс представлен 15 сельхозорганизациями, промышленность — 32 предприятиями. На 1 октября 2018 года в районе было зарегистрировано более 4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.


 
 
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Лукашенко сегодня ознакомится с ходом работ по комплексному развитию Оршанского района, сообщает БЕЛТА.
 
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