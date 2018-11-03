Лукашенко сегодня посетит Оршанский район

Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с ходом работ по благоустройству и социальному развитию городского поселка Болбасово, посетит Дом культуры и пообщается с местными жителями.





Население Оршанского района составляет более 156 тыс. человек, в том числе около 133 тыс. — городское. Агропромышленный комплекс представлен 15 сельхозорганизациями, промышленность — 32 предприятиями. На 1 октября 2018 года в районе было зарегистрировано более 4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.



