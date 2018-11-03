В НАТО рассказали о трудностях на Восточном фронте





Фото: twitter U.S. Dept of Defense Американские военные во время учений НАТО (архивное фото)





Defense News . Глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс считает, что в случае столкновения с Россией европейские страны − участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами по транспортировке военной техники и контингента. Об этом сообщает журнал





"Я бы сказал, что, с военной точки зрения, передвижения войск недостаточно быстрые", − отметил Брукс.

В статье указано, что на сегодняшний день члены НАТО столкнулись с недостаточной "военной мобильностью" по переброске солдат и техники на потенциальный Восточный фронт.





Для решения данной проблемы необходимо найти дороги, способные выдержать вес военной техники, увеличить пропускную способность ключевых портов или отремонтировать устаревшие железнодорожные пути.





Также странам − участницам блока необходимо заранее получить разрешение от союзников на пересечение их границ и воздушного пространства. Отмечается, что эти вопросы частично находятся в руках ЕС, частично в компетенции стран − участниц организации.



