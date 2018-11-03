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В НАТО рассказали о трудностях на Восточном фронте

04.11.2018 11:25 — Разное | Партизан  
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Члены альянса столкнулись с проблемой недостаточной мобильности войск и техники в случае реальной угрозы в Восточной Европе.


Фото: twitter U.S. Dept of Defense
Американские военные во время учений НАТО (архивное фото)

Глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс считает, что в случае столкновения с Россией европейские страны − участницы НАТО столкнутся с серьезными проблемами по транспортировке военной техники и контингента. Об этом сообщает журнал Defense News.

"Я бы сказал, что, с военной точки зрения, передвижения войск недостаточно быстрые", − отметил Брукс. 
В статье указано, что на сегодняшний день члены НАТО столкнулись с недостаточной "военной мобильностью" по переброске солдат и техники на потенциальный Восточный фронт.

Для решения данной проблемы необходимо найти дороги, способные выдержать вес военной техники, увеличить пропускную способность ключевых портов или отремонтировать устаревшие железнодорожные пути.

Также странам − участницам блока необходимо заранее получить разрешение от союзников на пересечение их границ и воздушного пространства. Отмечается, что эти вопросы частично находятся в руках ЕС, частично в компетенции стран − участниц организации.


 
 
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Члены альянса столкнулись с проблемой недостаточной мобильности войск и техники в случае реальной угрозы в Восточной Европе.
 
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