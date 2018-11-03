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Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов дал пресс-конференцию в Бресте
04.11.2018 13:32 — Разное | Виртуальный Брест
Пресс-конференция 12-го чемпиона мира по шахматам, международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР, обладателя девяти шахматных «Оскаров» Анатолия Евгеньевича Карпова состоялась сегодня в городе над Бугом.
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Пресс-конференция 12-го чемпиона мира по шахматам, международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР, обладателя девяти шахматных «Оскаров» Анатолия...
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