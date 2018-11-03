Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов дал пресс-конференцию в Бресте

Пресс-конференция 12-го чемпиона мира по шахматам, международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР, обладателя девяти шахматных «Оскаров» Анатолия Евгеньевича Карпова состоялась сегодня в городе над Бугом.



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Напомним, что сегодня, 4 ноября, состоится награждение победителей шахматного фестиваля "Черная пешка" и участников шахматных баталий за Международный кубок Анатолия Карпова.



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