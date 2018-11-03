|
В Беларуси ввели штрафы за лишние суммы в жировках. Что делать, если нашли ошибки в платежке?
В Беларуси с 29 октября
Так, включение должностным лицом организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющей ЖКУ либо организации, осуществляющей начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, в извещение сумм платы за основные и дополнительные ЖКУ, превышающих стоимость таких услуг, оказанных потребителю, влекут предупреждение или штраф до двух базовых величин, то есть до 49 рублей,
Это предусмотрено статьей 11.83 КоАП «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей».
Такая же ответственность предусмотрена также за включение в жировку платы за:
Также должностные лица организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющей ЖКУ, будут нести ответственность за недостоверные сведения, представленные в РСЦ для начисления сумм платежей.
Если ошибка будет допущена повторно в течение года, штраф составит от 98 до 245 рублей (от четырех до десяти базовых величин).
«Необходимость установления такой ответственности основана на усилении государственной защиты прав и законных интересов граждан, недопустимости какого-либо навязывания потребителю дополнительных жилищно-коммунальных услуг и понуждения, в том числе, органов управления товариществ собственников и организаций застройщиков к соблюдению законодательства, прежде всего в части исключения случаев необоснованного (без заключения договора) включения в извещения платежей за дополнительные услуги, — отмечает консультант отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Мелузникова.
«Если потребитель ЖКУ обнаружит в извещении «лишние суммы», необходимо обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях по данной статье КоАП», — поясняют на портале коммунальной грамотности населения.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что делать белорусам, которые обнаружили лишние суммы жировках, и куда в таких ситуациях обращаться?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)