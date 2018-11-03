В Беларуси ввели штрафы за лишние суммы в жировках. Что делать, если нашли ошибки в платежке?

В Беларуси с 29 октября изменились размеры штрафов за многие нарушения, а также появились новые штрафы. Среди прочего — введена ответственность специалистов ЖКХ за неточность начисленных сумм в счет-извещениях, а также за недостоверные сведения, которые коммунальники передают в расчетно-справочный центр для начисления сумм платежей. Что делать белорусам, которые обнаружили лишние суммы жировках, и куда в таких ситуациях обращаться?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, включение должностным лицом организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющей ЖКУ либо организации, осуществляющей начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, в извещение сумм платы за основные и дополнительные ЖКУ, превышающих стоимость таких услуг, оказанных потребителю, влекут предупреждение или штраф до двух базовых величин, то есть до 49 рублей, сообщает портал коммунальной грамотности населения.

Это предусмотрено статьей 11.83 КоАП «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей».

Такая же ответственность предусмотрена также за включение в жировку платы за:

дополнительную жилищно-коммунальную услугу, если у потребителя не заключен договор на ее получение;

платежи, включение которых в извещение не предусмотрено законодательством.

Также должностные лица организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющей ЖКУ, будут нести ответственность за недостоверные сведения, представленные в РСЦ для начисления сумм платежей.

Если ошибка будет допущена повторно в течение года, штраф составит от 98 до 245 рублей (от четырех до десяти базовых величин).

«Необходимость установления такой ответственности основана на усилении государственной защиты прав и законных интересов граждан, недопустимости какого-либо навязывания потребителю дополнительных жилищно-коммунальных услуг и понуждения, в том числе, органов управления товариществ собственников и организаций застройщиков к соблюдению законодательства, прежде всего в части исключения случаев необоснованного (без заключения договора) включения в извещения платежей за дополнительные услуги, — отмечает консультант отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Мелузникова.

«Если потребитель ЖКУ обнаружит в извещении «лишние суммы», необходимо обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях по данной статье КоАП», — поясняют на портале коммунальной грамотности населения.