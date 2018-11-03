"В банке решили, что я их разыгрываю". Подросток открыл ИП в 16 лет и копит на учебу за границей

Минчанину Тимофею Голянтову всего 16 лет, однако он уже предприниматель. Парень перепродает товары в США и зарабатывает на этом. «Хочу сам накопить деньги на обучение», — делится планами тинейджер. FINANCE.TUT.BY расспросил молодого коммерсанта, с какими сложностями он столкнулся при регистрации ИП и куда тратит вырученные деньги.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: pixabаy.com

Министерство юстиции предоставило TUT.BY информацию о том, что количество зарегистрированных в 2017 году несовершеннолетних индивидуальных предпринимателей составило 18 человек. По состоянию на 1 ноября этого года - 22 человека.

О том, что в Беларуси можно стать предпринимателем уже в 16 лет, Тимофей узнал на минских бизнес-курсах для подростков. Еще год назад он начал заниматься перепродажей товаров и экспортом в США, но официально делал это через отцовскую фирму. Как только появилась возможность стать более самостоятельным, парень решил ею воспользоваться.

— Подумал, что мне пора все делать самому и не напрягать родителей. Вначале позвонил в отдел регистрации Мингорисполкома и уточнил информацию. Там сразу сказали, что открыть ИП можно только с 18 лет. Но потом я сослался на 26-ю статью Гражданского кодекса. Там говорится о том, что с согласия законных представителей предпринимательской деятельностью можно заниматься с 16 лет.



Фото:из личного архива героя

По словам парня, в учреждении перепроверили информацию, перезвонили и подтвердили данные.

Выдержка из Гражданского кодекса, статья 26 1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия — по решению суда.

— Если вы живете в Минске, то нужно прийти в управление регистрации и лицензирования главного управления юстиции Минского горисполкома вместе родителями. Там они должны написать согласие на занятие предпринимательской деятельностью в присутствии регистратора.

Стандартный набор документов состоял из заявления, паспорта, фотографии и документа, подтверждающего оплату госпошлины. От последнего платежа освобождает учеба в колледже, понадобилось только принести подтверждающую справку. Кроме того, парень предоставил свидетельство о рождении и паспорта родителей.

— Когда я пришел в Мингорисполком, там нормально ко всему отнеслись. Во время регистрации ИП сложностей не было, по времени она заняла шесть дней, — вспоминает подросток.

Парень признается, что подростков «которые что-то делают», не всегда воспринимают всерьез и дает совет ровесникам, которые пожелают пройти такой же путь.

— Все просто выглядит только на словах, и к сожалению, некоторые из взрослых и умных людей не всегда будут общаться с вами на равных. Проблема в том, что работники, с которыми придется иногда сталкиваться, знают о несовершеннолетних предпринимателях намного меньше, чем вы сами. Придется постоянно доказывать, что вы заслужили эти права. Взрослые люди, в свою очередь, будут пугаться и перестраховываться.

Например, небольшие проблемы возникли после того, когда Тимофей решил открыть счет в банке — оказалось, что не каждое учреждение готово сотрудничать с несовершеннолетними, а в некоторых даже посчитали, что тинейджер их разыгрывает.

ИП может не открывать счет, если платит единый налог, имеет валовую выручку до 1000 базовых величин, не пользуется кассовыми аппаратами и (или) компьютерными системами.

— Я еще полтора месяца ходил по банкам. У меня брали документы, сильно удивлялись возрасту, потом звонили в юридический отдел и говорили, что только с эмансипацией, то есть полной дееспособностью, я могу открыть счет. Но как я понял, ее проходят только с предоставлением справки о доходах. А это можно сделать, когда придет какая-то сумма на банковский счет. Заколдованный круг.

Впрочем, один из белорусских банков «принял» Тимофея и открыл ему счет. Сейчас парень проходит процесс эмансипации.

— Смотрите, если родители разрешили подростку стать ИП в 16 без эмансипации, то для каждого существенного шага требуется их разрешение. Это, например, заключение договоров, найм сотрудником или вложение денег в ценные бумаги.

Для прохождения процедуры эмансипации нужно подать заявление и письменное согласие родителей в местный комитет по образованию и приложить документ, на основании которого подростка признают полностью дееспособным. Окончательное решение принимается совместно с органами опеки.

— Последний документ — это либо трудовой контракт, либо другое доказательство того, что несовершеннолетний занимается предпринимательской деятельностью, — объясняет Тимофей.

Заявление подросток уже подал, а вот справку о доходах ему еще предстоит донести. Задержка возникла из-за долгого открытия счета.

— Когда подросток проходит эту процедуру, он начинает отвечать за все свои поступки. С приобретением полной дееспособности наступает полная ответственность. И при этом не нужно приравнивать эмансипацию к совершеннолетию — это две разные вещи - говорит парень.

Тимофей рассказывает, что некоторые его знакомые шутят о том, что после получения полной дееспособности можно покупать алкоголь и сигареты. Но это не так. Парень по-прежнему не сможет до совершеннолетия покидать пределы республики без разрешения законных представителей. Он таке не сможет получить права до исполнения 18 лет.

— У меня есть друг из России, который примерно тем же занимается, что и я. Мы познакомились Вконтакте, начали общаться и вместе проходить все эти процессы, в том числе эмансипацию. У него запрашивали справку о доходах и документ из учреждения образования. Я же ничего не смог вычитать конкретного в байнете. Только указ президента и никаких реальных случаев, — рассказывает парень.

Первые деньги на личный банковский счет придут Тимофею, по его словам, уже в этом месяце. Он рассказывает, что обычно сумма выходит «как настоящая зарплата в Беларуси, выше минималки». Средства Тимофей копит.

— Вообще я задумываюсь над тем, чтобы инвестировать эти деньги куда-то. Но если не получится, вложу их в себя, в образование за рубежом. Если не поступлю куда-то вне Беларуси, буду ориентироваться на сокращенное обучение в БГУИР.

Родители предлагают сыну помощь, в том числе с оплатой обучения. Однако парень от нее решил отказаться. «Я считаю себя самостоятельным, тем более, собираюсь стать эмансипированным», — объясняет Тимофей.

14 ноября во время проведения Всемирной недели предпринимательства Тимофей выступит на деловой конференции для подростков «Guru Будущего», где расскажет подробнее о своем опыте.

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