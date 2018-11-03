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Лукашенко призвал граждан "шевелиться" и самим поддерживать порядок в населенных пунктах

04.11.2018 12:48 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктов.

"Чистоту, порядок мы навели, но это придется вам самим поддерживать", - сказал А.Лукашенко, общаясь с жителями поселка Болбасово (Оршанский район) в воскресенье.

Слова главы государства цитирует его пресс-служба.

" А.Лукашенко обратил внимание на необходимость дальнейшего озеленения населенного пункта, развития парковых территорий и в целом создания наиболее комфортных условий для жизни людей", - проинформировали в пресс-службе.

Президент отметил, что такие поселки как Болбасово или Копысь - это образец, по которому в ближайшие несколько лет приведут в порядок подобные населенные пункты по всей стране.  

При этом он призвал участвовать в этом процессе и самих граждан в меру сил и возможностей.

"Надо шевелиться. Не надо надеяться только на государство. Оно свою роль сыграет. Там, где государство должно сделать, где вы не можете, там с государства надо спрашивать", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что не является сторонником исключительно рыночного подхода и государство продолжит играть необходимую роль в развитии территорий - их благоустройстве, создании новых рабочих мест.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктов. "Чистоту, порядок мы навели, но это...
 
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