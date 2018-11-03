ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британский парламент должен отвергнуть любой вариант сделки по Brexit - Блэр

04.11.2018 11:43 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Депутатам британского парламента следует отклонить любой вариант сделки по Brexit, так как в любом случае это соглашение будет плохим для страны, завил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

"Мы приближаемся к ключевому моменту Brexit. Все (в парламенте - ИФ) окажутся под сильным давлением для того, чтобы согласиться на "разумную сделку". Им следует сопротивляться, так как "разумной сделки" не существует", - приводит его слова газета "Гардиан".

По мнению Т.Блэра переговорщики по Brexit избегают решения наиболее важных спорных вопросов. "Все имеющиеся у нас варианты - плохие. Членам парламента следует отвергнуть их и дать народу последнее слово в этом вопросе", - считает он.

Т.Блэр назвал сумасшествием согласованный по инициативе премьера страны Терезы Мэй плана "Чекерс" по выходу из ЕС.

"Депутатам следует проголосовать против сделки и заявить избирателям: "Мы честно не можем согласиться на такое, но за вами - последнее слово", - добавил политик.

Он считает, что если не пойти этим путем, в дальнейшем избиратели не простят политиков, не давших им высказаться по такой важной проблеме.

"Гардиан" отмечает, что высказывания Т.Блэра прозвучали на фоне сообщений о том, что ЕС и Лондон в ближайшие недели могут завершить согласование условий Brexit, а голосование в парламенте может состояться еще до Рождества.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутатам британского парламента следует отклонить любой вариант сделки по Brexit, так как в любом случае это соглашение будет плохим для страны, завил бывший...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко сегодня посетит Оршанский район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика