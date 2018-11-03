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Новый резидент "Великого камня" займется разработкой навигационных систем
Китайское ООО "Сыкай Технолоджи (МСК)" зарегистрировано в качестве резидента индустриального парка "Великий камень", сообщили в администрации парка.
"В парке компания намерена реализовать инвестиционный проект по созданию научно-исследовательского и операционного центра, который будет заниматься разработкой навигационных систем "Кинхуд", - говорится в сообщении на сайте парка.
Такая система уже создана и успешно работает в крупных китайских городах Шэньчжэнь, Ухань и Харбин. Сферы применения - от геодезии и картографии до сельского хозяйства и автомобильной навигации.
Система основана на данных высокоточных навигационных спутников, а также использует в своей работе существующую FM-радиовещательную инфраструктуру для передачи служебных данных.
Сумма инвестиций в проект составит более $500 тыс.
"Сыкай Технолоджи (МСК)" стала 39-м резидентом парка.
Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска.
Инфраструктура парка включит в себя промышленные, транспортные объекты, зоны жилой застройки, включая социальные объекты, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет.
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Китайское ООО "Сыкай Технолоджи (МСК)" зарегистрировано в качестве резидента индустриального парка "Великий камень", сообщили в администрации парка. "В парке...
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