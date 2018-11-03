ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый резидент "Великого камня" займется разработкой навигационных систем

04.11.2018 10:02 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Китайское ООО "Сыкай Технолоджи (МСК)" зарегистрировано в качестве резидента индустриального парка "Великий камень", сообщили в администрации парка.

"В парке компания намерена реализовать инвестиционный проект по созданию научно-исследовательского и операционного центра, который будет заниматься разработкой навигационных систем "Кинхуд", - говорится в сообщении на сайте парка.

Такая система уже создана и успешно работает в крупных китайских городах Шэньчжэнь, Ухань и Харбин. Сферы применения - от геодезии и картографии до сельского хозяйства и автомобильной навигации.

Система основана на данных высокоточных навигационных спутников, а также использует в своей работе существующую FM-радиовещательную инфраструктуру для передачи служебных данных.

Сумма инвестиций в проект составит более $500 тыс.

"Сыкай Технолоджи (МСК)" стала 39-м резидентом парка.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска.

Инфраструктура парка включит в себя промышленные, транспортные объекты, зоны жилой застройки, включая социальные объекты, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайское ООО "Сыкай Технолоджи (МСК)" зарегистрировано в качестве резидента индустриального парка "Великий камень", сообщили в администрации парка. "В парке...
 
Новости дня
Новости разные
 
Закрытый город: Станьково. Здесь базировалось сверхоружие СССР, которого боялись в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика